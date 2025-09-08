Veckans tidning
Trafiken är livlig utanför butiken vid Hönö Klåva, som nu fått ett nytt övergångsställe på förslag från en invånare på ön.

Politikerna körde över expertisen om medborgarförslag

Publicerad: september 8, 2025 kl 11:02 f m

Kommunens tjänstemän ville avslå förslaget om ett nytt övergångsställe vid Ica på Hönö Klåva. Men politikerna gick emot experterna. Nu är det på plats redan innan det formellt hunnit godkännas.

I september för två år sedan tog kommunfullmäktige emot ett nytt Medborgarförslag från en invånare på Hönö. Personen tyckte det behövdes ett övergångsställe i höjd med Ica-butiken, Hönö Klåva. Men tjänstemännen på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen var negativa. 

Att förslag från medborgarna av olika anledningar inte får gehör hos kommunens tjänstemän och makthavare är den vanligaste utgången. 

Bakläxan

Det dröjde över ett år, till november 2024, innan tjänstemännen utrett saken och politikerna kunde ta ställning. Tjänsteutlåtandet var emot förslaget med motiveringen att ett övergångsställe på platsen rent av skulle kunna leda till ökad risk för olyckor. 

Men den här gången förstod inte politikerna i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vad tjänstemännen menade.

– Vi var flera i nämnden som tyckte att tjänstemännens utlåtande inte var gott nog och inte representerar hur det faktiskt ser ut på platsen. Vi ville att de skulle ta en andra koll och omvärdera sitt uttalande, säger John Olsson (S), ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som yrkade på att förslaget skulle utredas vidare och vid omröstningen fick med sig majoriteten i nämnden.

Nya besked

I april i år förklarade förvaltningen att övergångsstället kunde byggas. Man hade då justerat gångstråket, så att det blivit en mer naturlig övergång vid Ica-butiken.

John Olsson (S) tyckte ända från början att övergångsstället behövdes, eftersom så många rör sig mellan hamnområdet och Ica-butiken på andra sidan vägen:

– Det gör att folk helt enkelt korsar vägen i höjd med butiken ändå!

De närmaste övergångsställena ligger allt för långt bort.

Snabbt byggt

Vid senaste mötet väntades politikerna i Kommunfullmäktige ta det formella beslutet att genomföra Medborgarförslaget, två år efter att det kom in. Övergångsstället står dock färdigt sedan flera månader tillbaka. Bättre sent än aldrig brukar det heta. Nu hann den motsträviga kommunförvaltningen ändå före politikernas segdragna beslutsprocess.

– Det är ju alltid roligt när det går att genomföra något av de medborgarförslag som vi får in, säger Johns Olsson (S).

Sven Lundstedt

TEXT:

Sven Lundstedt

