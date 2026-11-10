Över 500 trotsade regnet i Ugglejakten

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Över 500 personer i alla åldrar trotsade ösregnet när Friluftsfrämjandets lokalavdelning Öckerö arrangerade den traditionsenliga Ugglejakten vid Jungfruviken på Hönö. 

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Med ficklampor letade deltagarna efter reflexklädda ugglor längs slingan nära kyrkogården förra veckan. Vid eldarna fanns möjlighet att värma sig och grilla, inte minst marshmallows. Ugglejakten har arrangerats i närmare 50 år. Besöksrekordet ligger på omkring    1 000 personer.

– Friluftsfrämjandets lokalavdelning Öckerö fortsätter arrangera den nära 50 år gamla traditionen Ugglejakten, där gamla och unga letar febrilt med ficklampor efter reflexklädda ugglor i skogen nära kyrkogården på Hönö. Vid de värmande eldarna kunde man grilla, den här kvällen blev det många marshmallows. Vi får skylla på vädret att vi inte slog vårt tidigare rekord på ca 1000 personer på ugglejakt, berättar Anna Engström, som var en del av kvällens jakt.

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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