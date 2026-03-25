Ny coworkingsatsning ska locka ut hemmajobbare

En onsdagsförmiddag är det lugnt men mer liv än det brukar vara inne på Franses. Några personer sitter med sina uppfällda Macbooks och kaffekoppen i högsta hugg. Någon går i väg för ett telefonsamtal och någon annan frågar Therése Hermansson om påfyllning i koppen.

Therése Hermansson, verksamhets- och marknads-ansvarig på Franses tog över rollen för några månader sedan. Redan förra våren drevs coworing på restaurangen vid Klåva, men efter en paus under hösten drog man i gång igen – och än så länge arrangeras coworkingen en gång i veckan.

– Vi vill att Hönö Klåva ska vara levande året om, säger Therése. Och just nu, när vi kör på onsdagar så dyker det upp lite fler personer här på förmiddagarna än det brukar. Det är lite olika människor som kommer hit – ibland lokala, ibland folk från fastlandet, berättar hon.

Bland besökarna denna onsdag sitter Anna Conradsson, till vardags boende i Biskopsgården och som såg ett inlägg i sociala medier om möjligheten att arbeta från Franses.

– Jag såg det fladdra förbi på Instagram och tänkte att det lät kul, säger hon.

Till vardags arbetar hon som digital ordningskonsult och hjälper människor att få struktur i sin digitala vardag. Snart väntar dessutom nya äventyr och uppdrag till havs.

– Jag ska ut och jobba på Hurtigrutten framöver, berättar hon.

Att komma till Hönö för att sitta här en arbetsdag kändes väldigt lockande.

– Det är skönt att åka hit. Jag har ofta tänkt att jag skulle vilja sitta och jobba här ute någon dag, men det har aldrig blivit att jag aktivt letat upp något sådant tidigare.

Den här gången passade det perfekt.

Kan utvecklas om intresset är stort

Coworkingdagarna är planerade att fortsätta fram till sommaren, ungefär till midsommar, berättar Therése Hermansson.

– Skulle intresset visa sig växa och bli ännu större skulle vi absolut kunna utveckla konceptet. Kanske samarbeta med andra lokala företag, fixa frukostpaket, eller andra paketlösningar. Och kanske utöka till flera dagar i veckan.