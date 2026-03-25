Therése Hermansson, verksamhets- och marknadsansvarig på Franses hoppas att initiativet kan få Klåva att leva året om.

Ny coworkingsatsning ska locka ut hemmajobbare

Publicerad: idag kl 09:01 (uppdaterad idag kl 09:02)

Digitala nomader, egenföretagare, distansarbetare. Många är de som idag arbetar lite här och var i världen – men med hemmet som bas. Restaurangen Franses har de senaste veckorna börjat bjuda in till coworking varje onsdag med grundtanken: Locka människor att lämna hemmakontoret och i stället jobba tillsammans – mitt i skärgården.

En onsdagsförmiddag är det lugnt men mer liv än det brukar vara inne på Franses. Några personer sitter med sina uppfällda Macbooks och kaffekoppen i högsta hugg. Någon går i väg för ett telefonsamtal och någon annan frågar Therése Hermansson om påfyllning i koppen. 

Therése Hermansson, verksamhets- och marknads-ansvarig på Franses tog över rollen för några månader sedan. Redan förra våren drevs coworing på restaurangen vid Klåva, men efter en paus under hösten drog man i gång igen – och än så länge arrangeras coworkingen en gång i veckan. 

– Vi vill att Hönö Klåva ska vara levande året om, säger Therése. Och just nu, när vi kör på onsdagar så dyker det upp lite fler personer här på förmiddagarna än det brukar. Det är lite olika människor som kommer hit – ibland lokala, ibland folk från fastlandet, berättar hon. 

Bland besökarna denna onsdag sitter Anna Conradsson, till vardags boende i Biskopsgården och som såg ett inlägg i sociala medier om möjligheten att arbeta från Franses. 

– Jag såg det fladdra förbi på Instagram och tänkte att det lät kul, säger hon. 

Till vardags arbetar hon som digital ordningskonsult och hjälper människor att få struktur i sin digitala vardag. Snart väntar dessutom nya äventyr och uppdrag till havs.

– Jag ska ut och jobba på Hurtigrutten framöver, berättar hon. 

Att komma till Hönö för att sitta här en arbetsdag kändes väldigt lockande. 

– Det är skönt att åka hit. Jag har ofta tänkt att jag skulle vilja sitta och jobba här ute någon dag, men det har aldrig blivit att jag aktivt letat upp något sådant tidigare.

Den här gången passade det perfekt.

Kan utvecklas om intresset är stort

Coworkingdagarna är planerade att fortsätta fram till sommaren, ungefär till midsommar, berättar Therése Hermansson.

– Skulle intresset visa sig växa och bli ännu större skulle vi absolut kunna utveckla konceptet. Kanske samarbeta med andra lokala företag, fixa frukostpaket, eller andra paketlösningar. Och kanske utöka till flera dagar i veckan.

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson
Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino