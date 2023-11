Markoolios experthjälp är från Hönö

Wanda Svedholm Torgersson går just nu i sexan på Hedens skola på Hönö. I slutet av förra terminen, när hon följaktligen gick i femman, spelades programmen in till vad som är höstens säsong av Smartare än en femteklassare på Kanal 5-Discovery plus, som sänds just nu.

Wanda, som har varit statist och skådespelare i ett antal reklamfilmer, sökte in till programmet i våras. Hon sökte in till ett ospecificerat frågesportprogram och fick gå på audition och bli intervjuad. Först då fick hon reda på vilket program det handlade om.

Men sedan hörde hon inget på ungefär tre veckor.

– Jag hade nästan slutat att hoppas. Jag satt i bilen med mamma när jag fick beskedet att jag hade kommit med. Jag skrek rakt ut när jag fick reda på det. Jag blev jätteglad, säger Wanda Svedholm Torgersson.

Inspelat i Göteborg

Programmen spelades in i slutet av förra terminen vid åtta tillfällen under två veckor i Gamlestan i Göteborg. Wanda är med i vartannat program som sänds.

Att träffa kändisarna som tävlar i programmet, men även programledaren Marko Lehtosalo och hans mamma Irma, var något som Wanda tyckte var häftigt men också nervöst till en början.

– I början var jag jättenervös när jag kom till inspelningen. Men teamet var väldigt schyssta och tog hand om oss. Det var väldigt häftigt att få en inblick i hur det går till bakom kulisserna. Att man tar om vissa sekvenser och sättet som produktionen går till.

Hur var de olika kändisarna?

– Irma var rolig och stojig. Hon glömde bort frågan ibland så att det blev omtagningar. Marko var lika schysst som han framstår som i programmet. Han var alltid glad och på gott humör.

Var det någon som du tyckte det var lite särskilt spännande att träffa?

– Viktor i Samir och Viktor. Jag älskade honom när jag var liten. Även Joakim Lundell. Jag spelar hockey så det var kul med sportkommentatorn [Patrik Ekwall, reds anm] också!

Tre potentiella drömyrken

I den vanliga skolan är idrott och matematik Wandas favoritämnen. Men i frågesportsammanhanget blev idrottsfrågorna mer teoretiska.

– Jag gillar mer att hålla på med idrott, säger Wanda.

Efter att ha legat lågt med reklamfilmsuppdragen och ansökningarna till olika tv-produktioner sedan efter Smartare än en femteklassare spelades in, börjar nu suget efter att vara med i rutan igen göra sig påmind för Wanda.

– Jag skulle vilja vara med i Wild kids. Jag har aldrig sökt dit, men det vill jag göra nästa det gång det går. Sedan skulle jag vilja vara med som skådespelare i någon ungdomsdramaserie på SVT också.

Är skådespelare ditt drömyrke?

– Jag har tre drömyrken: doktor, hockeyproffs och skådespelare.

Vad säger dina kompisar om att du är tv-kändis nu?

– De tycker att det är coolt nu. För mig hände allt för ett halvår sedan. Då tyckte jag det var coolt, men då fick jag inte berätta det för någon. Efter ett tag fick jag berätta att jag skulle vara med, men inte så mycket mer.

Nya avsnitt av Smartare än en femteklassare sänds på Kanal 5 på torsdagar och repriseras tre gånger. Avsnitten finns även att streama på Discovery Plus.