Veckans tidning
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Veckans tidning
Veckans tidning

Mareld i mängder

Publicerad: idag kl 14:26

Ovanligt tidig för årstiden och kraftig mareld har synts längst västkusten senaste veckan. Som här på Hönö.

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Fenomenet orsakas av ett orange självlysande plankton, som avger ett blått sken i havet – vilket blir extra tydligt mörka kvällar. På dagen kan det färga vattnet rödbrunt eller orange. Flera marinbiologer menar att årets blomning kommit tidigare än normalt. Anledningen är troligen varmt vatten, lugnt väder och gott om näring. 

Mareld är ofarligt att bada i, men brukar vanligen synas på sensommaren och hösten – och då sällan i så stora mängder som observerats nu. 

”Flera personer har hört av sig och sagt att de bott vid havet hela sitt liv men aldrig sett något liknande”, säger Marcus Stenegren som är marinbiolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland, till Sveriges Radio. 

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
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