Magisk uppslutning när Hönö IS herrar blev historiska

Fotbollshösten gick i dur på Hönö. Hönö IS från Division 5A ställdes mot Donsö IS från Division 5B i ett direkt avgörande dubbelmöte om en plats i Division 4. Hemma på Hönö Arena imponerade Hönö stort och vann med 4–0 den 31 oktober.

I den avgörande bortamatchen på Donsö, förra helgen, hade Hönö IS således ett mycket gynnsamt läge. Det blev knappast sämre av det starka supporterstöd laget hade med sig.

– Donsö är erkänt starka på hemmaplan och ett riktigt bra lag. Vi hade med oss omkring 220 supportrar. Ungefär 160 av dem hade chartrat båten Kungsö och andra tog sig dit med egna båtar, en fantastisk uppslutning. Det var magiskt, säger huvudtränaren Torgny Haraldsson.

Tuffa derbyn 2027

Matchen slutade 2–1 till Donsö, men Hönö stod som segrare med 5–2 totalt. Vilket betyder att laget nu tar klivet upp i fyran. Där huserar lag som Öckerö IF, IFK Björkö och Hjuviks AIK.

– Det kan bli många tuffa derbyn. Vi är ödmjuka inför nästa säsong. Det kommer att handla om att hålla oss kvar. Men det är historiskt att vi lyckats kliva upp till den här nivån för första gången i klubbens långa historia, säger Torgny Haraldsson.

Det vinnande laget består nästan uteslutande av spelare som fostrats i Hönö IS. Och snittåldern under seriespelet låg på strax över 20 år.

– Vi har byggt väldigt ungt. Det är unikt. Stommen utgörs av spelare som vi har haft i juniorleden. Det har gjort att vi har en extremt fin lagsammanhållning.

En tuff start på säsongen, då en envis influensa gick runt bland spelarna i laget, som dessutom var skadedrabbat, ledde till att man fick plocka upp ännu fler unga talanger i A-laget. Något som på sikt föll väl ut.

– Det kan vara tufft att komma in i omklädningsrummet som 16–17-åring men vi har en kultur som präglas av värme och inkludering. Ingen är orubblig och alla har samma värde. Det gör att vi kan bygga någonting för lång tid framöver, men det gäller att bygga långsamt.

Hyllar kollektivet

Torgny Haraldsson är noga med att lyfta fram hela tränarstaben, som utöver honom själv består av Per Larsson, Stefan Sjöström, Mathias Jansson och Magnus Wiesner som varit starkt bidragande till framgångarna. Han poängterar också den goda organisationen i klubben och betydelsen av den nya arenan som har gett laget fina förutsättningar.

Han vill inte hylla några specifika spelare, utan menar det är kollektivet som gjort det med hjälp av lagarbete, träningsvilja och hunger.

Hur ser det ut på spelarfronten inför nästa säsong?

– Det är tacksamt när det går bra! Vi har haft en diskussion med samtliga spelare och som det ser ut nu tappar vi inte någon. Sedan vill vi flytta upp ytterligare tre–fyra juniorer permanent inför nästa år, avslutar Torgny Haraldsson.