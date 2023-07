Lillings lever vidare med Malins touch

För Malin Johansson har Lillings alltid skapat en härlig känsla, en oas och närheten till havet.

– När ägarna ville sälja kände jag att det var en chans man inte kan missa. Jag tycker Lilling Cottage är det finaste stället på Hönö och känner stolthet att få förvalta detta som de byggt upp i flera generationer.

Malin äger sedan tidigare Sockermajas som finns både i Torslanda och på Hönö. Hon har arbetat hela yrkeslivet i restaurangbranschen som kallskänka och kock. Hon utbildade sig 2004 till konditor och surdegsbagare.

När Malin var 40 år började hon förverkliga sin dröm att starta eget och startade Sockermajas.

Lillings kommer att fortsätta med medelhavsinfluerad mat men kommer att tillföra smaker från hela världen där fokus på bra råvaror är viktigast.

Med både Lillings och Sockermajas blir det en koncern och Malin kommer att ta nytta av sina styrkor från båda företagen.

– Jag kommer att ta vid en jättehärlig, mysig miljö med personal. Detta kan lära och inspirera mig men jag vill sätta min egen prägel.

Lillings är ett inarbetat namn men Malin vill få in sin touch och kallar det just nu för Lillings by Sockermajas.

Sonen Rasmus arbetar som köksmästare i företaget och har tidigare jobbat på bland annat Toso och Hotell Pigalle.

– Vi har en bra och härlig mix i köket med olika erfarenheter. Personalen har fönster mot havet. Vilka restaurangkök har det?