Hönöbon Nicklas Lathvenis har gjort sin andra resa till Lviv för organisationen Blågula bilen. Foto: Nicklas Lathvenis privat

Hönöbo tillbaka från ny hjälpresa till Ukraina

Publicerad: idag kl 09:33
I november förra året körde några öbor ner till Ukraina för att skänka bilar och förnödenheter i hjälporganisationen Blågula bilens initiativ. Det var Hönöbon Nicklas Lathvenis första tripp till Ukraina, och i en artikel i Torslanda-Öckerötidningen den 29 november berättade han att det troligtvis inte var den sista. 

Sagt och gjort. Nyligen inledde Nicklas Lathvenis sin andra tur för att dra sitt strå till stacken för det krigsdrabbade landet. 

– Jag hämtade bilen som jag ska köra ner till Ukraina i Lidköping häromdagen. Den fyllde jag med fiskenät, skänkta av en gammal fiskare från Öckerö. Näten används som drönarfångare. Sedan har jag sjukvårdsartiklar som skänkts från två personer från Torslanda, sa Nicklas till Torslanda-Öckerötidningen strax innan avfärden. 

Några dagar senare, efter utfört uppdrag, är han hemma på Hönö igen. 

– Det var en förhållandevis lugn resa den här gången. Men dagen innan vi kom så var det flyglarm över hela landet. Så det var lite spänt. Det slog ner några drönare i ett gammalt hus för någon vecka sedan, och vi åkte och tittade på skadorna. Sedan hade man klätt in vissa statyer i både sandsäckar och skyddsställningar, för ryssarna siktar på sådana, säger Nicklas Lathvenis. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Relaterade artiklar
Öckeröbor körde ner bilar till Ukraina
Öckeröbor körde ner bilar till Ukraina

Förra veckan gav sig några öbor i väg till Ukraina för att skänka bilar och...

Mer från Hönö
Hönöbo tillbaka från ny hjälpresa till Ukraina
Hönöbo tillbaka från ny hjälpresa till Ukraina

Nyligen inledde Nicklas Lathvenis sin andra tur för att dra sitt strå till stacken för...

Ny coworkingsatsning ska locka ut hemmajobbare
Ny coworkingsatsning ska locka ut hemmajobbare

Digitala nomader, egenföretagare, distansarbetare. Många är de som idag arbetar lite här och var i...

Kungligt besök hos Sjöräddningssällskapet på Hönö
Kungligt besök hos Sjöräddningssällskapet på Hönö

I veckan fick Sjöräddningssällskapet besök av Kungen.

Hönö IS tilldelas miljonstöd för ny aktivitetspark
Hönö IS tilldelas miljonstöd för ny aktivitetspark

Över två miljoner ska satsas på en ny aktivitetspark vid Hönö IS Arena.

Finnjollarnas regatta avgjord
Finnjollarnas regatta avgjord

Kraftigt försenad gick XSS vårregatta för finnjolle av stapeln förra helgen.

Hönöbo tillbaka från ny hjälpresa till Ukraina
Hönöbo tillbaka från ny hjälpresa till Ukraina

Nyligen inledde Nicklas Lathvenis sin andra tur för att dra sitt strå till stacken för...

Fler ska lockas att använda sitt friskvårdsbidrag
Fler ska lockas att använda sitt friskvårdsbidrag

Ett antal företag inom friskvårdssektorn besökte i förra veckan Volvo PV på en friskvårdsturné.

”Nogget fel ska en ha”
”Nogget fel ska en ha”

Till min stora sorg bildar veckas ord inget vettigt mönster. Vad de säger är väl...

Hjärt-lungräddningskurs på turné i Öckerö kommun
Hjärt-lungräddningskurs på turné i Öckerö kommun

Just nu pågår en HLR-turné i Öckerö kommun.

Postnord börjar dela ut brev två dagar i veckan
Postnord börjar dela ut brev två dagar i veckan

Torslanda och Öckerö först ut i unikt pilotprojekt.

Ledare/krönika
”Nogget fel ska en ha”

”Nogget fel ska en ha”

Till min stora sorg bildar veckas ord inget vettigt mönster. Vad de säger är väl att denne skribent är helt förvirrad. Ja, ja tänker jag: ”Nogget fel ska en ha.”

Kalvsund
Felicia bland de bästa tonåringarna i världen

Felicia bland de bästa tonåringarna i världen

Den välrenommerade brittiska fotbollstidskriften Goal har rankat de 25 bästa tonåringarna inom den internationella damfotbollen.

