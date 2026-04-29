Hönöbo tillbaka från ny hjälpresa till Ukraina

I november förra året körde några öbor ner till Ukraina för att skänka bilar och förnödenheter i hjälporganisationen Blågula bilens initiativ. Det var Hönöbon Nicklas Lathvenis första tripp till Ukraina, och i en artikel i Torslanda-Öckerötidningen den 29 november berättade han att det troligtvis inte var den sista.

Sagt och gjort. Nyligen inledde Nicklas Lathvenis sin andra tur för att dra sitt strå till stacken för det krigsdrabbade landet.

– Jag hämtade bilen som jag ska köra ner till Ukraina i Lidköping häromdagen. Den fyllde jag med fiskenät, skänkta av en gammal fiskare från Öckerö. Näten används som drönarfångare. Sedan har jag sjukvårdsartiklar som skänkts från två personer från Torslanda, sa Nicklas till Torslanda-Öckerötidningen strax innan avfärden.

Några dagar senare, efter utfört uppdrag, är han hemma på Hönö igen.

– Det var en förhållandevis lugn resa den här gången. Men dagen innan vi kom så var det flyglarm över hela landet. Så det var lite spänt. Det slog ner några drönare i ett gammalt hus för någon vecka sedan, och vi åkte och tittade på skadorna. Sedan hade man klätt in vissa statyer i både sandsäckar och skyddsställningar, för ryssarna siktar på sådana, säger Nicklas Lathvenis.