Hönö IS tilldelas miljonstöd för ny aktivitetspark

Det som i många år varit en dröm för Hönö IS är nu på väg att bli verklighet. Efter att den nya klubbstugan stod klar sommaren 2023 har fokus hos föreningen varit att blicka mot framtiden och etableringen av en aktivitetspark. Nu har klubben beviljats 2 597 000 kronor av Allmänna Arvsfonden för projektet ”Nybyggnation av aktivitetspark.

Stödet från Arvsfonden är särskilt inriktat på projekt som främjar integration, tillgänglighet och samhällsnytta, särskilt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Att vi beviljades detta belopp är ett starkt kvitto på att vår vision om ”Öppen Arena – Där alla generationer möts” ses som ett banbrytande och viktigt initiativ, skriver Tanja Wiesner, ordförande Hönö IS till tidningen.

Själv är Tanja otroligt nöjd över att få ett kvitto på det ideella arbete som lagt ner – ända sedan planerna med aktivitetsparken började 2020.

– Det känns helt fantastiskt! Det är en otrolig bekräftelse på de tusentals ideella timmar som byggruppen och engagerade i föreningen lagt ner sedan 2020. Att veta att vi nu har ekonomiska förutsättningar att ge alla, från våra yngsta medlemmar, till våra äldsta i kommunen, en så pass grym möjlighet att aktivera sig och vara en del av gemenskapen är den största belöningen. Det ska bli enormt roligt att starta upp byggandet av denna Aktivitetspark.

Aktivitetsparken, som utgör huvudfokus för stödet, innebär byggandet av en multiarena intill den redan idag existerande, nybyggda klubbstugan. Dessutom ska det byggas löpslingor och andra faciliteter.

– Nu när Arvsfondens stöd blivit beviljat kan vi fokusera på att slutföra alla detaljer och planer. Vår ambition är att komma i gång med byggnationen så fort som möjligt och vi kommer presentera en mer exakt tidsplan för byggstart inom kort.

”Tar oss till Hönö IS 2.0”

Tanja Wiesner menar att stödet och de planerade förändringarna kommer leda till enorm utveckling av klubben.

– Denna satsning tar oss in i Hönö IS 2.0. Framtiden handlar om att fördjupa rollen som en samhällsbärande kraft, inte bara en idrottsförening.

Hon menar att klubben nu kommer kunna bredda sin verksamhet både genom att utöka till nya sektioner inom basket och volleyboll – i och med de utomhusträningsytor som kan byggas. Och att den multiarena som planeras vara öppen året runt, dygnet runt, kan leda till att medlemmar, föräldrar och allmänhet får enklare till spontan aktivitet och träning.

– Klubbstugan kommer bli det naturliga navet för sociala aktiviteter. Inte minst det samarbete vi har med Ö-seniorerna och daglig verksamhet kommer att kunna utvecklas. Till exempel kommer vi fortsätta arbeta för att kunna erbjuda läxhjälp efter skolan i framtiden.