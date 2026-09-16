Hon sätter upp kultmusikalen på hemmaplan

Musikalen Jesus Christ Superstar uppfördes för första gången i London 1970, med musik av Andrew Lloyd Webber och sångtexter av Tim Rice. Sedan dess har rockoperan blivit en av världens mest älskade musikaler och satts upp världen över – även flera gånger i Sverige. I musikalen berättas historien om Jesus till stor del ur Judas synvinkel. Något som väckte stor uppståndelse när musikalen var ny.

– Jag älskar musikalen och musiken. För sex år sedan ville jag sätta upp den, och sökte rättigheterna, men då var de slut för Sverige, det finns nämligen bara ett antal rättigheter i Sverige per år. Men förra året fick jag rättigheterna och nu i höst blir det verklighet, säger Pernilla Emme.

Tävlat i Melodifestivalen

För den stora allmänheten är Pernilla Emme troligtvis mest känd för att ha tävlat i Melodifestivalen med låten I dina ögon, som hamnade på tredje plats 1993, och Där en ängel hälsar på, som kom tvåa 1997.

Hon har även körat bakom andra artister i tävlingen och släppt ett antal album i eget namn, samt samarbetat med Galenskaparna och After Shave. Hon har också deltagit i kören vid Lotta på Liseberg, och varit lärare vid Musikhögskolan i Göteborg.

Att sätta upp Jesus Christ Superstar på hemmaplan, i dubbel bemärkelse, på Hönö och i Missionskyrkan där hon är medlem, är en dröm som går i uppfyllelse för Pernilla Emme.

– Vi har så många fantastiskt duktiga sångare och musiker i Missionskyrkan som jag brinner för att lyfta fram, säger hon.

Mänskligt perspektiv

Bland de medverkande i ensemblen märks bland andra Leif Sandvik som spelar Jesus. Judas spelas av Dick Wendesten, som enligt Pernilla Emme har en ”perfekt raspig rockröst”, och i rollen som Maria Magdalena återfinns hennes egen dotter, Matilda E Alexandersson. Per Strandberg är kapellmästare, med många år bakom sig som gitarrist i Bingolotto.

– Jag upptäckte Jesus Christ Superstar när jag var i tonåren och blev väldigt gripen av Andrew Lloyd Webbers musik, den är så snyggt skriven. Senare upptäckte jag texten. Handlingen är ju ur Judas perspektiv, det gör att det blir ett mänskligt perspektiv. Det gör budskapet väldigt intressant. Jag vågar utlova en stark upplevelse för dem som kommer och ser föreställningen, säger Pernilla Emme.

Genrep inför elever

Biljetterna till föreställningarna som äger rum i oktober finns ute nu. Dessutom framförs genrepet inför högstadieelever och personal från Bratteberg, Hedensskolan och Betelskolan den 8 oktober.

Har du något ytterligare på gång utöver att regissera Jesus Christ Superstar?

– Parallellt planerar jag en stor julkonsert som vi gör varje år i Missionskyrkan. Under jul är det också fullt upp med sång på fester och julbord. Sedan har jag fyra barn och sex barnbarn, så det står inte still direkt!