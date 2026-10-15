Här ska företagare göra affärer – inte bara prata väder

Jonna Martinsson och hennes familj flyttade till Bustan på Hönö i februari 2023. Tanken att bo på öarna kom till dem under en semestersegling.

– Vi tänkte: ”Åh, här har vi verkligen möjlighet att köpa ett hus och bo riktigt nära havet”. Men för att det skulle fungera med all logistik kring barn och förskolor behövde nån av oss arbeta här i kommunen.

Snart fick hon jobb på Franses. På plats väcktes tanken på hur man kunde använda sig av restaurangens lokaler på ett smart sätt. Hon hade tidigare deltagit i flera affärsnätverk och visste vilken betydelse kontakterna kan ha för företagare.

– Alla kan ha nytta av att träffas och bygga nätverk. Att göra det under en lunch kändes väldigt naturligt.

Efter att ha hört sig för om idén visade det sig att fler sökte samma sak och snabbt hade Jonna teamat ihop sig med Carina Larsson, tidigare på SEB, och Annika Nilsson från Öckerö företagarförening som blev trion som startade Entreprenörskvinnor: Ett nätverk för kvinnliga företagare på Öckeröarna.

Första träffen hölls den 19 oktober 2024 och nu, två år efter starten har nätverket vuxit till fyra välbesökta träffar varje år, som växlar mellan att besöka Franses, Tullhuset, Skärgårdshotellet och Kompetenshuset på Öckerö under en timmes affärsmingel, föreläsning och efterföljande lunch.

– Upplägget är enkelt. Träffen börjar med ett kort affärsmingel och därefter får en eller två företagare möjlighet att kort presentera sitt företag. Därefter blir det en 20 minuter lång föreläsning av en erkänd talare och träffen avslutas med gemensam lunch och fortsatt nätverkande.

Föreläsarna ställer upp utan ersättning och deltagarna betalar själva sin lunch.

– Vi vill ge en kunskapsinjektion och inspiration till det egna entreprenörskapet, men också ha ett dragplåster. Föreläsningarna kan handla om allt från juridik till någons resa. Vi har bland annat haft kommundirektören.

Sedan starten har 30–40 personer kommit till träffarna. Samtidigt är Jonna, Annika och Carina väldigt noga med att nätverket inte bara ska vara trevligt. Det handlar inte om att ha ett kafferep där man pratar om väder. Nätverket finns till för att skapa affärer.

– Där är vi tydliga. Detta är ingen social lunch även om träffen samtidigt uppfyller det, utan syftet är att vi ska skapa nya affärsrelationer och driva affärer till varandra.

En viktig del handlar därför om att deltagarna ska bli bättre på att berätta vad de faktiskt behöver.

– Om jag säger ”jag vill ha fler maritima möten för upp till 30 personer”, då blir det mycket lättare för andra att förstå vad jag behöver och vem de kan koppla ihop mig med.

Tanken är att nätverkets samlade kontaktnät ska bli en resurs för deltagarna.

– Har vi någon som säger ”Amanda är bra – prata med henne”, då kan det vara värdefullt. Man vill ju göra affärer med någon man tycker om och litar på.

Två utvecklande år

Jonna beskriver de två åren som en slags utbildningsresa. Själv bytte hon arbetsplats och är nu verksamhetsansvarig på Kompetenshuset Öckerö – en plats där nätverket är viktigt. Och i resan med Entreprenörskvinnor tycker hon sig också se flera konkreta resultat som tillkommit efter träffarna.

– Många har börjat samverka mellan sina företag. Många hjälper varandra. Ett exempel är Åsa Bengtsson och Anna Islander som lärde känna varandra i nätverket och snabbt fann en gemensam nämnare i att båda var inflyttade till kommunen, med liknande bakgrund och på jakt efter nya uppdrag.

Ur samtalen växte en insikt fram – att det var svårt att som inflyttad hitta rätt bland lokala verksamheter, service och aktiviteter i kommunen. Det blev starten på ett gemensamt projekt, berättar Jonna.

– Nu har de en webblösning riktad till besökare och boende i Öckerö kommun. Projektet är fortfarande i sin linda, men vänskapen finns redan där. Det är nog inte det sista de gör tillsammans.

Även om nätverket riktar sig till företagare på Öckeröarna är dörren öppen för deltagare utifrån. Framför allt har företagare från Torslanda börjat hitta dit.

Senaste träffen hölls i september då Ann-Charlotte Carlsson Chevrier, vice vd och marknadschef på Turistrådet i Västsverige, föreläste.

– Dels är föreläsningarna superspännande, dels är det en väldigt bra plats att träffas på, skapa starka affärsnätverk och faktiskt få fler affärer. Så jag vill verkligen skicka med att nätverket är en väldigt bra mötesplats – och inte bara för dem som bor och verkar i Öckerö kommun. Det är minst lika viktigt för den som bor här men jobbar någon annanstans.