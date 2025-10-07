Finnjollarnas regatta avgjord

På grund av hårt väder i våras flyttades den årliga deltävlingen i Svenska cupen, som arrangeras på Hönö av De Tio Öarnas Segelssällskap, XSS, från våren till hösten.

– Finnjolle är en fysiskt krävande sport, så det blev stort manfall i våras när det blåste för mycket. Förra helgen var det i stället väldigt bra väder för årstiden med rätt mycket vind från öster, berättar Åke Brolin, en av de tre deltagarna från XSS.

Hänger i bena

14 seglare ställde upp i tävlingen och arrangörens tre representanter placerade sig på 8:e. 9:e och 10:e plats.

– Vi från Öckerö är ju inte så unga längre och det kan avspegla sig på resultatet. Man får kämpa hårt och hänga i benen långt utanför båten i bidevind. Jag känner själv i kroppen att det var tufft i helgen, menar Åke Brolin.

På lördagen körde båtarna fyra race i vattnen öster om Jungfruviken på Hönö. Under söndagen hann man med tre. Varje race varar ungefär 40 minuter.

Ska träna mer

XSS-seglarna Gösta Eriksson, Peter Bernstein och Åke Brolin hamnade på samma 52 poäng. Medan segraren Svante Collvin, Karlstad, fick 12 poäng, tvåan Anton Usachev 15 och trean Pär Friberg 26.

– Nu är seglingssäsongen över, men vi behöver träna mer till nästa tävling, konstaterar Åke Brolin.

I maj nästa år är det dags för nästa tävling i Svenska cupen på Hönö. Nästa år går också SM i Varberg.

– Även om man får kämpa hårt så är det oftast väldigt roligt att tävla, tycker Finnjolle-veteranen.