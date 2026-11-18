Det är på båten Valkyria med Adrian Gerstel och hans kompanjon Alex Bastenholt, som Torslanda-Öckerötidningen under en dag fick följa med ut till havs. Att vara fiskare är något som fascinerar med det till stora delar hårda, karga, oglamorösa yrket där man ger sig ut till havs under förhållanden som för många är helt otänkbara. Adrian och Alex är kompisar från gymnasietiden och har ingen tidigare relation inom fiskebranschen. Att börja med fiske utan tidigare erfarenheter är något som inte hör till vanligheten alls. Men det hela tog sin början när Adrians äldre bror Jonathan Gerstel, som under några år jobbat som fiskare till slut bestämde sig för att köpa en egen båt där han tog hjälp av sin bror Adrian som precis tagit gymnasieexamen. I dag har Jonathan, 25 år, och Adrian, 23 år, två fiskebåtar i bruk där fokus ligger på att fiska kräftor. Att tillsammans i familjen driva ett företag är något som Adrian ser som en styrka, även om man ibland som bröder är oense om saker.

– Jag tror att ett familjeföretag är nog den starkaste formen av ett företag. Men det har väl sina stunder ibland när man tycker olika, säger Adrian.

Arbetsdagen börjar i gryningen

Väckarklockan ringer klockan 03.30. Dimman ligger som en slöja över den sovande staden. På Hönö är det likadant, det är först nere i hamnen som livstecken från fiskarduon Adrian och Alex börjar märkas. På båten slösas det ingen tid, redan efter tio minuter har vi lämnat Hönö Klåva bakom oss och resan mot kräftorna inleds. När kursen är satt drar skiftarbetet igång. Adrian visar mig ner till ruffen på båten där det finns en bädd även för mig.

Jag kryper in i kojen men tyvärr åt fel håll vilket jag blev varse om när det var dags att krypa ut igen. Väl uppe på däck igen kommer den första wow-känslan för dagen. Solen har precis börjat stiga i öst och de första orangefärgade strålarna värmer upp mitt nyvakna ansikte.

När solen har gått upp är det dags för fisket att dra i gång, det stora maskineriet kring trålarna startas och alla tampar, kedjor, nät och bojar kommer till användning. Sådant som för många ser ut som inredningsdetaljer i ett klassiskt sommarhus på västkusten. När Adrian och Alex skrider till verket påminner det om en välkoreograferad dans utan kommunikation. Plötsligt är näten under havsytan och den metalliska orkestern återgår till den lätt puttrande motorn när vi långsamt glider mot horisonten.

När trålen väl är nere på havsbotten återgår lugnet på båten, den här gången är det Adrian som får styra skutan framåt medan Alex får möjlighet till att sluta ögonen några timmar. Jag passar återigen på att följa med ner till min temporära sovplats och vaggas till sömns av vågorna utanför och till ljudet av den knarrande båten. När det inte är så mycket vind eller höga vågor utanför är det en väldigt behaglig upplevelse att sova på en båt.

Från sömn till sortering

Men jag är inte med endast för att sova. Klockan är snart tolv och det börjar bli dags att veva in näten igen och börja jobba ordentligt. Jag fick det förklarat för mig tidigare hur man förflyttar näten från aktern på båten till båtens mitt, där man sedan hissar upp och öppnar näten för att släppa ner fångsten i ett hål. Det var lite klurigt att bygga upp det scenariot i mitt eget huvud men när man såg det hända i realtid så föll bitarna på plats. Sedan kom sorteringen och jag ska vara ärlig, det landar inte på någon personlig topplista över roliga saker man upplevt. Men jobbet ska göras och det går betydligt fortare än förväntat. Nu var det dock dags för lunch och en chans för mig att kunna bidra på riktigt. Det blev en torsk som tyvärr hade hamnat fel och dragits med upp till båten. Men då gäller det om att ta vara på och respektera fisken på bästa sätt.

Just bifångst är ett stort problem inom fiskebranschen och något som man arbetar med varje dag för att minska. Men i det kommersiella fisket i dag är bifångst ofrånkomligt. Enligt Adrian finns det mycket man kan göra för att minska problemet:

– Det finns massor man kan göra, även om Sverige ligger i framkant kring detta så finns det absolut saker man kan förbättra. Redskap som är mer skonsamma och selekterar fångsten på ett bättre sätt. Så länge utvecklingen fortgår kommer det ju bara bli bättre och bättre.

Fångsten blir dagens lunch

Lunchen var trots allt mycket god, det blev fish-tacos på den fina torsken. Det var lite komplicerat att förbereda måltiden nere i den ytterst lilla kokvrån på båten, men allt går med lite tid och påhittighet. Avsaknaden av en riktigt bra fläkt var något som mina kläder fick lida av. När jag föreställde mig hur jag skulle dofta efter en heldag ute till havs var det inte oset av frityrolja och tacokrydda som nu var fallet.

Efter en relativt lång måltid i sammanhanget var det dags att ännu en gång ge sig ut på däck. Solen lyste upp himlen och havet med sina sista strålar och värmen som den har gett oss under hela dagen försvann med detsamma. Direkt slog det över från det smått otroliga vädret vi haft under dagen, med strålande sol och knappt någon vind till ett betydligt kargare klimat. När det fina vädret nu är borta blir allt lite mer obekvämt, kläderna, båten i sig och längtan till den provisoriska sovplatsen nere i ruffen ökar. Det är nu dags för andra och sista upptagningen av trålarna, men den här gången går allt inte lika smidigt. Ett av näten har ett fyra meter stort hål i sig, orsaken till hålet förblir ett mysterium. Det spekuleras om det kan vara ännu en vitvara som man tidigare fått upp i näten, som tros ha slängts ut av utländska fraktfartyg. Men antagligen så är det en helt vanlig sten som är boven i dramat. Avsaknaden av en stor del av fångsten gör att sorteringsarbetet går betydligt snabbare denna gång och resan tillbaka mot Hönö Klåva kan påbörjas.

Friheten väger tyngst

När vi tidigare satt och åt tillsammans pratade jag och Adrian om hur det är att leva som fiskare. Det är kanske mer av en livsstil än ett vanligt arbete och hur man får ihop det med livet utanför är såklart en utmaning.

– Ja, det är det såklart, men vi kan ju lägga upp fisket hur vi vill. Vill vi fiska i tre dagar och sen vara ledig fyra så kan vi göra det.

Adrian, som också har jobbat på arbetsplatser där man behöver vara på plats fem dagar i veckan ser inte tillbaka på det livet med stor entusiasm. Det är just friheten inom fisket och att vara sin egen chef som är en stor anledning till att han håller på med det han gör.

– Men man behöver ju ändå ligga i för att tjäna något så att säga.

Att också kunna vara med och utveckla något eget som han gör tillsammans med sin bror är en stor del.

– Personligen är det väldigt roligt att ha någonting att kämpa med och driva framåt.

Ett lärorikt dygn till havs

Efter en heldag ute på havet börjar äventyret gå mot sitt slut. Vi glider långsamt in mellan holmarna utanför Hönö och vi kan se den upplysta hamnen uppenbara sig längre fram. En dag som varit mycket händelserik och gett många nya intryck vilket gjort att man är ganska tom i skallen. Jag ser fram emot att så småningom ta en varm dusch hemma i värmen men det är fortfarande lite att stå i på båten. Dagens fångst som har sorterats så fint ska fraktas till ett kylrum innan den så småningom kommer att säljas på Göteborgs fiskauktion för att sedan avnjutas av stadens kräftälskande invånare. Att ha fått följa med och se alla steg innan en kräfta ligger på någons tallrik har varit en lärorik och nyttig upplevelse. I en värld där man som konsument ofta inte har så bra koll på hur våra livsmedel hanteras kan det vara bra att ibland få en inblick i det hela.

För Adrian och Alex finns det fortfarande en del jobb kvar med det trasiga nätet innan det om några timmar är dags att göra samma sak igen. Men för Torslanda-Öckerötidningen är det läge att tacka för sig.

/David Mohlin