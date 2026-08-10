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Efter stökig period

Publicerad: i förrgår kl 10:00

Under årets fem första månader anmäldes 13 våldsbrott i Hönö Klåva. Elva av dem gällde olika former av misshandel. Polisen och kommunen vidtog åtgärder för att trygga platsen inför sommaren. Något som hittills har gett mycket goda resultat.
– Vi har noll anmälda våldsbrott i Hönö Klåva under juni och juli, säger kommunpolis Isak Garpebring.

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Mellan januari och maj år skedde en markant ökning av antalet anmälda våldsbrott i Hönö Klåva. 13 stycken, varav elva gällde olika typer av misshandel. 

– I absoluta tal låter det kanske inte jättemycket om man jämför med krogmiljön i centrala Göteborg, men sett till historiken under perioden 2022 till 2025 har det årligen bara anmälts ett till två våldsbrott, säger Isak Garpebring. 

Samtal inför sommaren

Inför sommaren bestämde sig Polisen Hisingen och Öckerö kommun att kartlägga situationen och vidtaga åtgärder. Analyserna kring varför det skett en ökning av våldsbrott under våren är ännu inte klar. 

Viktigt att tänka på är också att en och samma situation kan resultera i flera brottsrubriceringar. 

– Det går inte att utesluta en ökad anmälningsbenägenhet men även om så är fallet får vi se vad vi kan göra för att trygga platsen ännu mer. Vi har haft bra samtal med såväl hamnföreningen som näringsidkare och de är såklart måna om att Klåva ska vara en trygg plats för deras gäster. Jag vet också att kommunens fältarbetare har lagt en hel del tid därnere på sistone och vi från polisen har genomfört tillsyner, sa Isak Garpebring i mitten av juni.

Åtgärder i den fysiska miljön

För Öckerö kommun var det naturligtvis självklart att försöka agera mot den stigande trenden. Sedan förra året arbetar fältarbetare på uppdrag av kommunen. Deras anställning förlängdes nyligen.

– Fältarbetarna bygger relationer med barn och unga, fångar upp behov och signaler i ett tidigt skede och bidrar till ökad vuxennärvaro på kvällar och helger där många ungdomar vistas. Vi arbetar också med situationell brottsprevention. Kommunen har haft dialog med aktörer i Hönö Klåva om hur platsens utformning och miljö kan utvecklas för att bidra till ökad trygghet, sa Sandra Andersson, säkerhetssamordnare i Öckerö kommun, inför semestrarna. 

– Det kan handla om åtgärder i den fysiska miljön som kan minska risken för otrygghet och brott. Vi fortsätter att följa utvecklingen tillsammans med polisen och ser löpande över vilka ytterligare insatser som kan behövas. 

Inga anmälningar i juni-juli

När vi nu skriver augusti i kalendern verkar det som att polisens, kommunens och lokalsamhällets insatser har burit frukt. För under juli och juni anmäldes inga våldsbrott alls i Hönö Klåva. 

– Vi har fortsatt haft tillsyn vid stängningsdags när krogarna stängt vid olika tillfällen. Det var något som krögarna efterfrågat. Och jag vet att man gjort åtgärder, exempelvis tagit bort vissa bänkar, för att personer inte ska hänga kvar i Klåva efter krogarna stänger, säger Isak Garpebring till Torslanda-Öckerötidningen, i början av augusti.

/Henrik Edberg / Fredrik Helgesson

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
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