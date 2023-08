Christian ligger inte på latsidan

Fem snabba till Christian Jansson

Vilken plats på öarna är mest metal?

– Det måste vara Klåva. Där har ju många hårdrocksband spelat. I samma hus låg även en båtrutefirma som hette Ö-Metall, så det är givet.

Vilken platta har du lyssnat mest på i solstolen under sommaren?

– Den nya Everything But the Girl-plattan Fuse.

Metallica 2023 eller Depeche Mode 2023?

– Depeche, lätt.

Vilken instrument- eller instrumenttillbehörstillverkare skulle du allra helst vilja ha spons av?

– Fender.

Kommer Dark Tranquillity skriva någon låt om invasiva krabbor, exempelvis den kinesiska ullhandskrabban, eller är det snarare ett ämne som ligger närmare till hands för Grand Cadaver?

– Det låter som en perfekt låt för kadavret. Bra idé.