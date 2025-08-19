Båtarnas båt kom till Hönö Klåva

Landets kanske mest påkostade segelbåt far just nu runt Sveriges kuster för att skapa intresse för båtbyggnadshantverk. Princess Svanevit byggdes på Plym-varvet Neglinge 1930 och kan vara landets finaste exempel på det. Nu ägs den av en stiftelse med samma namn.

– Hon byggdes för att bli något alldeles exceptionellt i svensk seglingshistoria. Beställaren ville locka utländska utmanare till den prestigefyllda 12mR-klassen vid Kungliga Svenska Segelsällskapets pampiga 100-årsjubileum, berättar Charlotte Hellman, som följer med båten på propagandaresan och berättar om dess historia.

Förra onsdagen höll hon föredrag inför nyfikna åhörare i Fiskerimuseet.

En dröm att segla

Bland dem fanns seglaren Åke Brolin, XSS:

– Det här är ju båtarnas båt. Vilket fantastiskt arbete de har gjort med renoveringen av henne!

Han tillhörde dem som hade chans att följa med på nästa delsträcka till Sekelskiftesdagarna i Marstrand.

– Det är ju en pojkdröm att få segla med på en sådan här båt. Hoppas den kan bli kvar i Sverige, säger han.

På sin vidare färd fortsätter Princess Svanevit till Tjörn Runt, Segelbåtsmässan Öppet Varv i Ellös och återvänder 29 augusti till Marstrand 12m Cup.

Till den klassiska tävlingen kommer ytterligare minst sju ikoniska 12:or från hela världen, de flesta byggda på 1930-talet.

Lämnar landet

12mR-klassen har funnits i 115 år och användes i Americas Cup-tävlingarna fram till 1987. Därför kommer även Pelle Petterssons utmanare i den tävlingen vid namn ”Sverige” till Marstrand 12m Cup.

– ”Sverige” är ett exempel på hur kända svenska båtar säljs till utlandet. Nu är det en norrman som köpt in den från Tyskland som är ägare till ”Sverige”, berättar Charlotte Hellman.

Ett liknande öde drabbade också den legendariska Princess Svanevit.

Såld men inte glömd

Svanevits förste ägare, förläggaren Erik Åkerlund, sålde henne inom Sverige, men den seglades senare ner till Medelhavet, där en av Storbritanniens mest kända fastighetsmagnater, konstsamlaren Harry Hyams, fick syn på en av de vackraste båtar han någonsin sett och köpte henne.

– Internationellt finns ett jättestort intresse för svenskbyggda båtar.

I sextio år fanns Princess Svanevit i England. Där försvann så småningom spåren av henne.

Men Svanevit glömdes aldrig helt bort i Sverige. Några entusiaster kunde till slut, efter lång tids letande, återfinna henne uppställd på England sydkust.

2017 lyckades man köpa loss båten, frakta den till Sverige och sätta i gång med renoveringen.

Konstfull insida

Inte förrän i år blev dock båten helt återställd till sin forna glans.

– Många delar har bytts ut, men 60 procent av bordläggningen är fortfarande original, fortsätter Charlotte Hellman.

Det har kostat både frivilliga insatser och många miljoner. Hur många kan inte Charlotte Hellman säga. Att försäkra den till sitt fulla värde är också totalt omöjligt.

Inredningen är spektakulär med intarsior i trä av en känd konstnär.

– Möjligheten att se henne från insidan är tyvärr begränsad på grund av risken för slitage, förklarar Hellman.

Vill ändra lagen

Förra året utsågs Svanevit till bästa renoverade segelbåten över 40 fot i brittiska The Classic Boat Awards. Båten är också K-märkt av Sjöhistoriska museet.

– Vi borde uppskatta vårt kulturarv och våra båtbyggartraditioner mer i Sverige och lyfta fram det mer, tycker Charlotte Hellman, som hoppas att båtar och andra rörliga kulturskatter i framtiden ska få samma lagliga bevarandeskydd som exempelvis byggnader kan ha.

– Vi gör den här resan för att skapa intresse för detta kulturarv. Princess Svanevit är hela Sveriges båt! säger hon.