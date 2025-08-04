Astrid, 85, är Hönö simskola

En piggare 85-åring går knappast att föreställa sig, när Astrid Gustafsson kommer farande på cykeln i högsta fart till Lapposands badplats. Här har hon själv badat varje sommar sedan barndomen. Astrid gick också i den simskola som åtminstone sedan 1940-talet funnits på platsen.

Under några år saknades det dock simskola på Hönö.

– I början av 1990-talet hade kommunen så dålig ekonomi att pengarna inte räckte till. Men jag tyckte det måste finnas en simskola för barnen, berättar Astrid, som då själv tog tag i saken.

På sin semester annonserade hon efter simlärare och hittade sponsorer för att kunna betala deras löner. Hon lyckades få igång verksamheten under fyra sommarveckor 1994.

Pensionär i skolbänk

I sju år fungerade simskolan med hjälp av privata bidrag från exempelvis Länsförsäkringar och Yngeredsfors.

– Sommaren 2001 tyckte jag att kommunen kunde ta över, men det ville de inte göra.

Då fanns det återigen ingen simskola. När Astrid Gustafsson gick i pension 2004 gjorde hon ett nytt försök.

– 2005 var mitt första år som pensionär och då bestämde jag mig för att utbilda mig till simlärare. Jag satt bland 16-18-åringar på skolbänken hos Svenska Livräddningssällskapets utbildning för simassistent och lite senare till simlärare.

Sedan dess har hon haft simskola varje sommar. Astrid Gustafsson har helt enkelt varit Hönö simskola.

Fantastisk upplevelse

På de andra öarna i Öckerö kommun är det idrottsföreningarna som har hand om simskolorna. Kommunen stöttar numera alla verksamheterna om de inte går ihop ekonomiskt, både dem och simskolan på Hönö.

För Astrid blev det totalt 27 somrar med barn som ville lära sig simma.

– Det har varit jätteroligt! Det är så stimulerande att se när barnen gör framsteg. Det är fantastiskt att vara med när någon simmar sina första fem meter!

Viktigt möte

Nu är hon väldigt nöjd med att lämna över verksamheten i goda händer.

– Förra året sa jag att det får bli det sista. Men det är svårt att få tag på simlärare!

Vem som skulle bli hennes efterträdare avgjordes mer eller mindre på Lapposands badplats.

– Jag mötte Ulrika Frisén på stranden förra året och sa till henne att hon borde ta över.

Ulrika behövde inte fundera länge innan hon antog erbjudandet.

– Jag jätteglad att hon är så entusiastisk, fortsätter Astrid Gustafsson.

Man får vänja sig

Ulrika Frisén, som också är utbildad simlärare, skrattar när hon minns mötet med Astrid på stranden. Hon har också varit alla sina somrar på Hönö och började simma i Lapposand 1972.

Ulrika tycker det är bra att man vänjer sig vid att simma i kallare vatten.

– Man behöver vara utomhus och simma, även i vågor. Det är ju ofta där som drunkningsolyckorna sker, menar hon.

Visserligen är det inte alla som lär sig simma i simskolan.

– Men det viktiga är att man får vattenvana, säger Ulrika Frisén.

Astrid håller med och beklagar att så många nöjer sig med att gå till en varm bassäng för barnens simundervisning.

– Förr kom alla föräldrar hit med sina barn. Och de barn som kommer till vår simskola gillar det!

Ung men erfaren

Simläraren Signe Palm, 17 år, kommer också att jobba på simskolan i sommar. Det är fjärde sommaren hon deltar:

– Jag är van att bli kall om fötterna, säger Signe.

Hon lärde sig tidigt att simma i Hönö simskola, men minns inte längre när det var.

– Men jag minns att jag tyckte det var kul att gå i simskolan.

Ta simmärken

Hönö simskola pågår i tre veckor. Inskrivning sker på Jungfruvikens badplats mellan klockan 11 och 12, lördagen den 12 juli.

På förmiddagarna är simskolan i Jungfruviken och på eftermiddagarna kan man ta simmärken vid Lapposands badplats. 15 barn var anmälda till skolan förra veckan.

– Men jag vet att det kommer några till, säger Signe Palm.

Det är dock inte lika många som tar simmärken som det var förr, påpekar Astrid. Ändå finns möjligheten också för dem som inte går i simskolan.

– Under eftermiddagarna på Lapposands badplats från och med den 15 juli och tre veckor framåt kan alla ta simmärken, även vuxna kan till exempel ta simborgarmärket, uppmanar Astrid Gustafsson.