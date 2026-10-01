80 år, tre generationer – och Sigges lever vidare

När Sigge startade verksamheten, strax efter andra världskrigets slut, var han 22 år. Utbudet då är snarlikt det som finns idag. Leksaker, presenter, souvenirer och foto. Byggnaden står på samma plats – men är nu aningen utbyggd. I mitten av 90-talet tog hans barn, Ulla-Karin och Bengt över och för drygt två och ett halvt år sedan kom Bengts son Johannes in i verksamheten.

– Vi är glada att få finnas och att folk fortsätter komma hit, säger Ulla-Karin Holm och Johannes Berggren när vi träffar dem.

Till vardags drivs butiken av de två, med förstärkning under sommaren, julhandeln och vissa helger med ytterligare fem anställda.

När så 80-årsjubileet firades förra helgen blev det rejält med folk, berättar Ulla-Karin.

– Hönö Klåva hjälpte till med att uppmärksamma vårt firande på sina sociala kanaler och det märktes. Det kom riktigt mycket folk och det var fullt i butiken.

Utanför butiken dukades det upp till fika med gamla, fina kaffekoppar och hembakad rulltårta.

– Det var jättetrevligt och massa folk som kom hit och visade sin uppskattning. Många av dem som kommer hit pratar ju om butiken som en institution. En plats som alltid har funnits.

Enligt Johannes och Ulla-Karin är kundernas lojalitet en viktig anledning till att butiken har kunnat finnas kvar trots näthandel och konkurrens från större aktörer.

– I princip alla som handlar här nu har ju känt att vi alltid har funnits, berättar Johannes.

En del handlar också om bredden, menar de båda. Att erbjuda en plats för kunder att slinka in en kvart före ett barnkalas och hitta en present, samtidigt som turister kan hitta souvenirer och sommarsaker.

Med åren har leksakerna fått en allt större plats. Men hela sortimentet varierar med säsongerna. Student, halloween, jul och mors dag är perioder då presentartiklarna spelar en viktig roll – och brädspel riktade till vuxna har blivit en starkt efterfrågad produkt.

För cirka 30 år sedan började butiken sälja kaffe och te. Kahls te finns fortfarande i sortimentet, tillsammans med den egenframtagna blandningen ”Hönö te”. Egna produkter, som brickor med fotografier, handdukar med broderade ö-namn och kapsylöppnare med texten Hönö på, är ytterligare egenframtagna presenter som butiken numera säljer. Och verksamheten fortsätter att utvecklas.

– Man måste vara lyhörd för vad det är efterfrågan på. Vi har många ben att stå på, säger Johannes.

Och att butiken nu snart närmar sig en fjärde generation märktes redan förra helgen när Johannes barn, fjärde generationen i rakt nedstigande led efter Sigge, fick stå och ta emot gästerna.

– Klart att det är roligt att se dem vara här. Det är så det ska vara, avslutar Johannes.