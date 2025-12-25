Hon vill utmana Utbult om makten i Öckerö

Sedan valet 2018 har Öckerö kommun styrts av Öckeröalliansen med Kristdemokraterna i spetsen, det efter att KD tagit över styret från Moderaterna som styrde i flera mandatperioder med stöd av samma allians.

Då, efter valet 2018 lämnade Arne Lernhag (M) sin topp-position i partiet och när det var dags för valet 2022 stod Jennie Wernäng som förstanamn på partiets valsedel. När hon sedan, aningen överraskande, fick plats i riksdagen lämnades i stället platsen åt Anders Kjellgren som lett det moderata partiet under mandatperioden. Fram tills nu.

I måndags valdes Knipplabördiga Sandra Svensson till partiets förstanamn inför valet 2026. Och i samband med det lanserar partiet en offensiv valkampanj. I ett pressmeddelande skriver man att ”Moderaternas nya förstanamn på Öckerö utmanar Jan Utbult om posten som kommunstyrelsens ordförande”. Att bli största parti och ta över rollen som kommunstyrelsens ordförande (KSO) är viktigt menar Sandra Svensson, när tidningen når henne.

– Självklart siktar jag på att bli KSO och att vi, Moderaterna, ska bli största parti i valet. KD har haft ordförandeklubban i åtta år – i ett samarbete som fungerat toppenbra med KD i toppen. Men det är klart att man vill sitta som ordförande.

På frågan varför Sandra Svensson och Moderaterna är bättre lämpade att styra kommunen än Jan Utbult och Kristdemokraterna svarar hon att det handlar om att vara lyhörd, fokusera på näringslivet och utveckla kommunen tillsammans med invånarna.

– KD har varit största parti under en längre tid och Jan har haft posten som kommunstyrelsens ordförande. Jag är redo att ta över ledarrollen som kommunalråd och komma in med nya perspektiv. Jag vill tillsammans med kommuninvånarna utveckla Öckerö kommun till en ännu bättre plats. Som moderat politiker ligger alltid näringslivsfrågor nära till hands för det är dem som bygger välfärden och gör kommunen stark. Efter att ha haft posten som socialnämndens ordförande sedan 2019 vet jag hur välfärden bäst byggs i praktiken. Jag är uppvuxen i kommunen, värnar vår ökänsla och vill att man ska kunna leva och bo i kommunen hela livet.

Vad gör det för skillnad rent konkret för Öckeröborna att kommunen styrs av er i stället för KD?

– Mitt ledarskap är väldigt lyhört och välförankrat här ute på öarna. Jag kommer försöka nå ut och se vad det är kommuninvånarna vill här ute. Skillnaden kommer vara vad vi väljer att driva. Moderaterna har tagit fram ett valmanifest som släpps nu i dagarna där Moderaterna tydligt lägger fokus på att driva frågor som rör näringsliv, äldreomsorg, frågor om barnomsorg och mycket annat. Den moderata politiken är det vi ser som vägen framåt för att nå en kommun där man kan arbeta, bo och leva hela livet och ändå få alla pusselbitar på plats. Att kunna ha ett jobb, sina fritidsaktiviteter och få ihop livspusslet är viktigt att man kan få här ute.

Vad behöver ändras i kommunen för att nå till den målbilden du och Moderaterna målar upp?

– Jag tror det är en hel rad med saker. Vi måste satsa på skolorna. Vi behöver även satsa på andra bostadsformer, utöver det som redan byggs idag. Vi behöver få hit fler småhus och radhusområden. Det måste finnas plats för alla. I vårat valmanifest kommer vi även driva på frågan om att införa en flexlinje igen, vilket vi vet har varit efterfrågat.

Att stärka näringslivet är en viktig byggsten för Sandra.

– Vi måste prata med näringslivet och få en tydligare bild hur vi underlättar för dem. Upphandlingsfrågan är en stor fråga här ute bland företagare. Vad kan kommunen göra för att underlätta för dem? Att stärka näringslivet går hand i hand med att stärka kommunen. Många lokala företagare kommer leda till fler arbetsplatser. Det är vägen framåt.