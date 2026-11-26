Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Öckerö föreslår att kommunfullmäktige ska fastställa VA-taxan 2027 med tolv procents höjning av brukningstaxan och 15 procents höjning av anläggningsavgiften.

För ett typhus A, ett enbostadshus för en familj med en beräknad vattenförbrukning på cirka 150 kubikmeter per år, blir merkostnaden 1 820 kronor per år och 49 859 kronor i anläggningsavgift.

För typhus B, flerfamiljshus med omkring 15 lägenheter och gemensam vattenförbrukning, blir merkostnaden 14 159 kronor respektive 212 302 kronor.

Enligt Öckerö kommun drivs höjningen av det eftersatta VA-nätet från 1950- och 60-talen, och omkostnader relaterade till utbyggnaden av reningsverket vid Hönö Pinan, samt även utbyggnaden av Öckerö nya centrum. Förvaltningen varnar även för att osäkra reningsverkskostnader kan kräva ytterligare höjningar i framtiden.

Nått kapacitetsgränsen

Pinans avloppsreningsverk byggdes 1978 och har nått sin kapacitets- och livslängdsgräns. Öckerö kommunfullmäktige avsatte 350 miljoner kronor för utbyggnad av reningsverket i juni 2025. Men i den ekonomiska uppföljningen prognostiseras nu reningsverket kosta drygt 385 miljoner kronor för ett färdigställande 2028, medan VA-delen för Öckerö nya centrum beräknas kosta 72 miljoner kronor inom ett projekt på 103 miljoner kronor.

Inför 2026 beslutade nämnden om tio procents höjning av brukningstaxan och fem procent på anläggningsavgiften.

I Sverige ligger genomsnittskostnaden för vattenförbrukning för ett typhus A på cirka 12 549 kronor för 2026.

I Öckerö ligger kostnaden på 15 733 kronor per år 2026, och blir alltså 17 553 kronor per år 2027 om höjningen antas i kommunfullmäktige.

I Sverige har Trosa kommun högst vattenförbrukningskostnad för 2026: 25 695 kronor per år för typhus A, medan Fagersta har lägst kostnad: 5 372 kronor per år.

I Göteborg ligger kostnaden för 2026 på 11 866 kronor om året, men kostnaden kommer att stiga med 780 kronor om året från och med 1 januari 2027, enligt Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad.