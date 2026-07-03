Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Historiskt när Öckerö nya centrum klubbats

Publicerad: idag kl 09:56

I veckan hölls det sista kommunfullmäktige i Öckerö kommun före semestern. Där beslutades att anta detaljplanerna för Öckerö nya centrum – södra och norra. Nu väntar processen med att få detaljplanerna att vinna laga kraft, vilket kan ske redan efter tre veckor efter anslag om ingen överklagan inkommer.

Annons

Det är på sin plats att inleda denna text med en liten rättelse. I förra veckans tidning skrev vi att detaljplanerna för Öckerö nya centrum antagits i kommunstyrelsen och att det snart var dags för kommunfullmäktige att göra detsamma. Det blev fel. Kommunstyrelsen fattade beslut om ett beslutsförslag till kommunfullmäktige om att anta detaljplanerna. Det är endast kommunfullmäktige som kan anta en detaljplan. 

Det faktiska antagandet av detaljplanerna skedde således i veckan, på kommunfullmäktige. Och det var en högtidlig stämning i lokalen när beslutet fattades, berättar Therese Granberg, planarkitekt i Öckerö kommun, som var på plats. 

– Det var absolut en festlig stämning. Det har ju varit två stora planer med tight tidsplan som nu är politiskt klubbade. Det känns verkligen jätteroligt. Resan har varit lång och för mig personligen känns det skönt med ett beslut nu innan semestern. 

Hösten 2023 fick planarkitekterna Therese Granberg och Ida Brogren uppgiften att genomföra en förstudie om Öckerö nya centrum, som nu har landat i politiskt antagna detaljplaner. 

Vad betyder det här beslutet för Öckerö?

– Nu finns det på sikt möjlighet att faktiskt utveckla det centrum som kommunen länge har strävat efter – ett centrum för hela kommunen med bostäder, samhällsservice, arbetsplatser och mötesplatser som en fin torgyta nere vid hamnen

Therese poängterar att det är mycket kvar och många processer som ska klaffa innan det nya centrumet står på plats. Först ska planen vinna laga kraft. Sedan ska det göras markanvisningstävlingar och sökas bygglov, bland annat. Men med detaljplanen och visionen i den – så finns det en tydlig riktning framåt. 

– Visionsbilder är till för att förmedla en vision, det är ju sedan upp till markägarna och exploatörer hur det blir, men i kommande markanvisningstävlingar kan kommunen ställa krav på kvaliteter man anser är viktiga. Jag tror inte att vi kommer göra den här typen av stora projekt inom kommunen i närtid. Men det är roligt att det gått så bra och roligt att få jobba i denna kommun där det finns ett så bra utbyte mellan politiker, tjänstepersoner och privatpersoner – inte minst genom de samtal och dialoger vi haft på ”Vi ses på hamna”.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Dela
Mer från Öckerö kommun
Historiskt när Öckerö nya centrum klubbats
Historiskt när Öckerö nya centrum klubbats

Nu väntar processen med att få detaljplanerna att vinna laga kraft.

Flytande kulturarv på plats på Öckerö
Flytande kulturarv på plats på Öckerö

Sedan en tid tillbaka har ett stycke historia landat på Lammholmen. Efter att ha funnits...

Späckhuggare vid Danska liljan
Späckhuggare vid Danska liljan

Senaste veckan har rapporter om personer som sett späckhuggare duggat tätt i sociala medier.

Mareld i mängder
Mareld i mängder

Ovanligt tidig för årstiden och kraftig mareld har synts längst västkusten senaste veckan. Som här...

Felicia till Real i dyraste övergången någonsin
Felicia till Real i dyraste övergången någonsin

Strax efter midsommar blev det klart. Svenska landslagets anfallsstjärna Felicia Schröder lämnar BK Häcken för...

Senaste nytt
Historiskt när Öckerö nya centrum klubbats
Historiskt när Öckerö nya centrum klubbats

Nu väntar processen med att få detaljplanerna att vinna laga kraft.

Så går det för två stora kommunala byggprojekt
Så går det för två stora kommunala byggprojekt

Det byggs så att det knakar i Torslanda. Två av kommunens egna projekt, modell större,...

Torslanda på bröstet när Blåvitt spelade
Torslanda på bröstet när Blåvitt spelade

I lördags fick Torslandavallen finbesök när IFK Göteborg tog emot det norska tippeligalaget HamKam i...

Flytande kulturarv på plats på Öckerö
Flytande kulturarv på plats på Öckerö

Sedan en tid tillbaka har ett stycke historia landat på Lammholmen. Efter att ha funnits...

Späckhuggare vid Danska liljan
Späckhuggare vid Danska liljan

Senaste veckan har rapporter om personer som sett späckhuggare duggat tätt i sociala medier.

Laddar

Lyssnar du på sommar i P1?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Den obligatoriska texten om att värna demokratin

Den obligatoriska texten om att värna demokratin

Vikten av att verkligen utnyttja sin röst.

Torslanda
Torslanda på bröstet när Blåvitt spelade

Torslanda på bröstet när Blåvitt spelade

I lördags fick Torslandavallen finbesök när IFK Göteborg tog emot det norska tippeligalaget HamKam i en träningsmatch.

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino