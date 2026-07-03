Historiskt när Öckerö nya centrum klubbats

Det är på sin plats att inleda denna text med en liten rättelse. I förra veckans tidning skrev vi att detaljplanerna för Öckerö nya centrum antagits i kommunstyrelsen och att det snart var dags för kommunfullmäktige att göra detsamma. Det blev fel. Kommunstyrelsen fattade beslut om ett beslutsförslag till kommunfullmäktige om att anta detaljplanerna. Det är endast kommunfullmäktige som kan anta en detaljplan.

Det faktiska antagandet av detaljplanerna skedde således i veckan, på kommunfullmäktige. Och det var en högtidlig stämning i lokalen när beslutet fattades, berättar Therese Granberg, planarkitekt i Öckerö kommun, som var på plats.

– Det var absolut en festlig stämning. Det har ju varit två stora planer med tight tidsplan som nu är politiskt klubbade. Det känns verkligen jätteroligt. Resan har varit lång och för mig personligen känns det skönt med ett beslut nu innan semestern.

Hösten 2023 fick planarkitekterna Therese Granberg och Ida Brogren uppgiften att genomföra en förstudie om Öckerö nya centrum, som nu har landat i politiskt antagna detaljplaner.

Vad betyder det här beslutet för Öckerö?

– Nu finns det på sikt möjlighet att faktiskt utveckla det centrum som kommunen länge har strävat efter – ett centrum för hela kommunen med bostäder, samhällsservice, arbetsplatser och mötesplatser som en fin torgyta nere vid hamnen

Therese poängterar att det är mycket kvar och många processer som ska klaffa innan det nya centrumet står på plats. Först ska planen vinna laga kraft. Sedan ska det göras markanvisningstävlingar och sökas bygglov, bland annat. Men med detaljplanen och visionen i den – så finns det en tydlig riktning framåt.

– Visionsbilder är till för att förmedla en vision, det är ju sedan upp till markägarna och exploatörer hur det blir, men i kommande markanvisningstävlingar kan kommunen ställa krav på kvaliteter man anser är viktiga. Jag tror inte att vi kommer göra den här typen av stora projekt inom kommunen i närtid. Men det är roligt att det gått så bra och roligt att få jobba i denna kommun där det finns ett så bra utbyte mellan politiker, tjänstepersoner och privatpersoner – inte minst genom de samtal och dialoger vi haft på ”Vi ses på hamna”.