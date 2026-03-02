Packis stoppade färjan

I takt med vinterns intåg de senaste veckorna som lett till att isen lagt sig ordentligt har den elkonverterade passagerarfärjan Burö tvingats tas ur trafik för att ersättas av Polstjernan, som trafikerat sträckan Öckerö – Kalvsund – Björkö – Grötö senaste veckorna.

Förra helgen kulminerade problemen då tjock packis gjorde att inte heller Polstjernan kunde ta sig fram och lägga till på Grötö. Trafiken ställdes in under hela fredagskvällen och lördagsmorgonen. Ön blev helt isolerad.

– Vi kommer inte till Grötö som läget är just nu på grund av packis. HVO är sämre på det sättet på grund av lägre energi och att avgaserna blir för varma, skrev Håkan Samuelsson, vd på Öckerö Rederi AB som trafikerar Västtrafiks linje 296, i ett mejl till tidningen.

HVO är ett dieselbränsle tillverkat av bland annat slaktavfall eller vegetabiliska oljor.

Förstärkt läge

Kommunledningen gick tillfälligt upp i förstärkt läge och förde kontinuerlig dialog med Västtrafik, Länsstyrelsen och räddningstjänsten för att hitta en lösning. Samtidigt gick kommunen ut med information om att räddningstjänsten fortsatt kunde nå alla invånare.

Under lördagen hyrdes ytterligare en reservfärja in, Nordö III, från Trafikverket, där den vanligtvis trafikerar Nordöleden. Färjan kunde bryta genom packisen och trafiken kunde efter lunch återgå till det normala – men med några inställda turer även senare på dagen.

Även färjorna som trafikerar Hönöleden påverkades och gick med förseningar under fredagskvällen på grund av den kraftiga isbildningen.