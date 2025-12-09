Veckans tidning
Frukt i Öckerös högstadieskolor

Publicerad: igår kl 09:50

Högstadieeleverna i Öckerö kommun kommer att erbjudas frukt i skolan under vårterminen 2026. 

Ett yrkande från Öckeröalliansen (KD, M och L), om att avsätta 100 000 kronor ur kommunstyrelsens strategiska reserv 2026 för att eleverna på högstadiet ska få frukt under skoldagen, fick bifall av en enig kommunstyrelse under sammanträdet förra onsdagen. 

Nu genomförs projektet ”Frukt på högstadieskolorna” på prov under vårterminen nästa år. 

Bakgrunden till yrkandet är att vid några tillfällen då högstadieskolorna har bjudit elever på frukt, så har det upplevts som positivt av både elever och personal. Det finns tecken på att ett enkelt mellanmål i form av frukt kan hjälpa eleverna att orka bättre under dagens sena lektioner.  

”Eftermiddagarna är ofta den tid då många elever upplever trötthet och sjunkande energinivåer. Ett enkelt, hälsofrämjande och likvärdigt komplement kan därför ge positiva effekter på studiero, välbefinnande och förutsättningar för lärande. Satsningen ligger också i linje med kommunens mål kring förebyggande folkhälsoarbete”, skriver Öckeröalliansen i sitt yrkande.

Genom att tillföra medel för ett riktat projekt under vårterminen 2026 ges Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden möjlighet att pröva ett mer samlat och organiserat upplägg på kommunens högstadieskolor. 

Projektet kan därefter följas upp och utvärderas inför ett eventuellt fortsatt eller permanent införande.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
