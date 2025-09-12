Veckans tidning
Tack vare en dispens får Candelas bärplansbåt hålla högre hastighet än de normala begränsningarna.

Från Ekerö till Öckerö

Publicerad: september 12, 2025 kl 1:46 e m (uppdaterad igår kl 10:28)

En elektrisk båt som likt ett flygplan svävar över vattenytan, opåverkad av vågor, väder och vind. Det är framtidens pendeltrafik. Eller?

När företaget Candela testar den eldrivna bärplansfärjan Nova på sträckan Öckerö och Stenpiren är det efter att färjan avslutat ett pilotprojekt i Stockholms skärgård mellan Ekerö och Klara Mälarstrand som pågått det senaste året. Representanter från Västtrafik fick möjligheten att åka upp och testa båten under projektet – och när erbjudandet att få prova färjan i saltare vatten, högg dem direkt. 

När vi går ombord känns det som perfekta förutsättningar för att pröva bärplansbåtens löften om en mjuk och bekväm transport. Vinden ligger i sydlig riktning, 9 meter per sekund med byar på 11. Vi kan alltså vänta oss lite vågor, i alla fall, menar projektledaren Tord Ringenhall och säljare av Candelas passagerarfärjor. 

– Fördelen med Candelas båtar är att bärplanen gör så att Nova lyfter över vågorna, något som både sparar energi och ger en lugnare resa, säger Tord Ringenhall. 

Men först skall vi komma ut till vågorna. 

Kanalen har en hastighetsbegränsning på 8 knop hela vägen ut till Älvsborgs fästning. Det ställer redan idag till det för passagerarfärjorna som trafikerar Göteborgs södra skärgård. För även om där finns kolfiberbyggda katamaraner som toppar 25 knop, så är det begränsat i kanalen. De flesta av Västtrafiks båtar får en dispens och kan gå 11 knop. Men för Candelas provtur gäller 8 knop fram till Älvsborgsbron. Projektet har fått en dispens att köra 25 knop mellan bron och fästningen.

När Candela trafikerade i Stockholm under det gångna året, fick den dispens för att köra snabbare vissa sträckor – dock ej under juni till augusti. 

Båten upp i foilläge

Till slut har vi puttrat förbi både Ostindiefararen och nått fram till Älvsborgsbron. Däcksman ber alla ombord att sätta sig ner och ta på sig säkerhetsbältet innan Kapten Viktor Kjellberg från Styrsöbolaget drar upp båten i foilläge. 

– Jag brukar vanligtvis köra snabbfärjorna i Södra skärgården, så jag är van att hålla farten på denna sträcka. Skillnaden med Candela är stor. Mindre båt, men går otroligt tyst och behagligt, samtidigt som det är mer energisparande, säger Viktor Kjellberg. 

Både att färjan sparar energi och den tysta, behagliga resan är alla anledningar som upprepas ombord till varför båten är så bra. Och det går att hålla med. Resan är bekväm. Trots att det går gäss på sjön glider vi fram utan att knappt känna av havet under oss. I 25 knop går det dessutom undan. Med de dispenser som finns idag, planeras turen mellan Stenpiren och Hönö Pinan ta 40 minuter. Sen fortsätter färjan in i Öckerö hamn.

Fyra fartyg skulle ge avgångar varje halvtimme

Tord Ringenhall, projektledare och säljare på Candela berättar att en linje som i framtiden skulle trafikera Öckerö nya centrum – Stenpiren, med totalt fyra båtar i rullande trafik skulle kunna innebära avgångar var trettionde minut – från vardera håll. 

Men om, eller när, det blir verklighet kan varken politiker eller representanter från Västtrafik säga i dagsläget. Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande i Öckerö kommun ser framför allt två anledningar till att det relativt korta projektet på två veckor är av så stor vikt. Först och främst skapa intresse för kollektivtrafik på vattnet och för det andra testa båtarna i västkustens förhållanden. 

– Vi behöver skapa mer vattenburen kollektivtrafik. Och ett sådant här projekt hjälper oss att skapa intresse för det. Det finns väldigt mycket plats på vattnet, vilket jag hoppas kommer utnyttjas mer i framtiden. Sen vad nästa steg blir, det vet vi inte. Förhoppningsvis ett längre testprojekt. 

Om det skulle bli verklighet och Öckerö kommun skulle få en permanent färja mellan det planerade Öckerö nya centrum och Stenpiren. Vad skulle det betyda för kommunen då?

– Jag skulle säga att det betyder två saker. Dels handlar det om boende – och att göra det mer attraktivt att bosätta sig i vår kommun när man vet att det är lätt att ta sig in till centrala Göteborg. Och sen handlar det om kommunens näringsliv, där vi skapar ännu bättre förutsättningar för öarnas företag genom att det blir enkelt för medarbetare att pendla rakt in i Öckerö centrum. Vårt mål i vårt näringslivsprogram är att få till 900 jobb till år 2035, där många kommer vara inom det marina och maritima, möjligheten till pendling är av stor vikt, säger Jan Utbult. 

Över 400 intresseanmälningar

Mellan den 8 och 19 september pågår projektet där ett antal av de intresseanmälda får prova att pendla med färjan. Intresset bland Öckeröpendlarna har varit stort och omkring 400 personer anmälde sig som testresenärer. Ett 80-tal valdes ut och svarar sedan på en enkät om själva upplevelsen.
Sofia Glader Stenius är affärschef på Västtrafiks båtavdelning.

–Vi gör detta i nära samarbete med båttillverkaren Candela, Öckerö kommun och Styrsöbolaget. Från vår sida ser vi väldigt positivt på att testa ny teknik och båten har tidigare inte körts på öppet hav i saltvatten. Dessa två veckor är en ganska kort tid, men vi kommer såklart att utvärdera enkätresultatet noggrant.

Är det så att testet av färjan skulle kunna leda till att Västtrafik skaffar denna typ av båtar – men att de trafikerar andra sträckor än Göteborg–Öckerö?

– Det är för tidigt att svara på. Vi behöver vara trygga i att det finns den passagerarkapacitet och robusthet som krävs och en pålitlig laddinfrastruktur. I sak är vi öppna för att undersöka andra sträckningar. Men i detta fall fanns en stor efterfrågan från Öckerö kommun och det finns potential att avlasta väg 155. Projektet är väldigt spännande och en energieffektiv, eldriven färja ligger helt i linje med att uppnå våra klimatmål, säger Sofia Glader Stenius.

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson

