Fler våldsbrott i Öckerö kommun

När kommunpolis Isak Garpebring besökte Öckerö företagsfrukost i veckan låg fokus på hur brottsligheten ser ut i kommunen. Bedrägerierna ökar, medan stöldbrotten minskar. En utveckling som följer i stora drag det nationella mönstret. Generellt begås det få brott i Öckerö kommun.

– Öckerö kommun står för cirka tre procent av brotten som begås i lokalpolisområdet, samtidigt som det är sju procent av invånarna, säger kommunpolis Isak Garpebring.

Även företagare drabbas av brott – men det anmäls sällan. Som exempel är endast en handfull snatteriärenden är polisanmälda under 2026 ute i Öckerö kommun.

– Och det kan jag nästan lova inte stämma överens med verkligheten, sa Isak Garpebring under sin dragning.

Men även sådant som bluffakturor, stölder och skadegörelse drabbar företagen, men även det landar i att det sällan anmäls. Polisen efterfrågar därför en generellt närmare dialog med näringslivet, något som funkade bra efter att det varit våldsamheter vid Hönö Klåva i somras. På polisens initiativ träffades både polis och krögare verksamma i Klåva för att diskutera vad som kunde förbättras.

Bland annat ledde samtalen till fler polisiära tillsyner under helgerna, vilket polisen sedan genomförde under sommaren. En framgångssaga, enligt krögarna, då det lugnade ner sig.

– Det finns ett signalvärde i att polisen dyker upp. Bara att människor ser en polis på plats kan bidra till att den upplevda tryggheten ökar, säger han.

Enligt polisens trygghetsmätning är andelen invånare som känner otrygghet kopplad till buskörning med mopeder högst i Västra Götaland. Trots det är polisens övergripande bedömning att Öckerö är en trygg kommun.

– Vi vill att det ska fortsätta vara bra. Det gäller att följa utvecklingen och utveckla det som fungerar, avslutar Isak Garpebring.