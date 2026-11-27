I Hönö Klåva har fisket länge varit en viktig del av samhället. Här har generationer av fiskare gett sig ut på havet för att försörja sig. Men tiderna förändras och idag står fisket inför nya utmaningar.

För den 64-årige öbon Frank Johansson är det lokala fiskets betydelse självklart.

– Jag tycker fisket är jätteviktigt, för öarna och vår kommun.

Han lyfter fram fiskets betydelse för arbetstillfällen och kulturen, men oroar sig för att färre unga söker sig till yrket.

Yrkesfiskaren Adrian Gerstel, 23, från Hönö tillhör den yngre generationens fiskare och tycker att allmänhetens bild av fisket är en viktig fråga. Han upplever att negativa berättelser om branschen har fått stort genomslag och att många saknar kunskap om hur fisket faktiskt fungerar.

– Det finns en sägelse att om man säger någonting tillräckligt många gånger så blir det sant, även om det inte är så.

Adrian menar att det ofta är fiskets negativa sidor som uppmärksammas, medan andra perspektiv hamnar i skymundan. Han tror att större kunskap skulle kunna förändra människors inställning. Samtidigt anser han att fiskarna själva behöver bli bättre på att nå ut med information om sitt arbete.

– Det är väl alla fiskares gemensamma ansvar att försöka med det.

Men delar allmänheten fiskarnas uppfattning om branschens dåliga rykte?

77-årige Bengt Larris från Torslanda har en annan bild. Han tror inte att människor nödvändigtvis ser negativt på fiskeindustrin, utan snarare att de sällan tänker på den.

– Jag tror inte de bryr sig.

Bengt berättar att han själv äter räkor varje fredag, men vet inte säkert varifrån de kommer. Han tror att många konsumenter har samma inställning och köper sin fisk utan att riktigt fundera över ursprunget. Samtidigt är han kritisk till det storskaliga fisket, framför allt i Östersjön, där han oroar sig för överfiske.

– Det gäller att vi får en livskraftig fiskeindustri, och då gäller det att man inte fiskar ut.

En tradition som riskerar att försvinna

För Jackie Elinald, 79 år, som bor på Hönö, handlar fisket också om öns historia. Han minns en tid då fiskebåtarna var betydligt fler och yrket hade en större plats i samhället.

– Ja, jag vill gärna att det kommer fler fiskare. Men jag saknar de gamla tiderna, längtar efter det.

Jackie hoppas att fler unga ska välja fiskaryrket och ser positivt på de som redan har börjat.

Även Frank Johansson betonar vikten av att en ny generation tar över, men tror att andra yrken kan locka fler.

– Det finns ju annat som lockar yngre människor i dag.

Trots olika uppfattningar om fiskeindustrins rykte är de överens om att fisket har ett värde som behöver bevaras.

För fiskare i den yngre generationen, som Adrian, handlar det om att sprida kunskap och förändra bilden av yrket.

/David Mohlin