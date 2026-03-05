Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Fr.v. Aste Karlsson, Carina Larsson, Emma Andreasson, Anders Antonsson, Daniel Lyckelid och Daniel Laveson utanför nimbuskyrkan en februaridag 2026. Foto: Fredrik Helgesson

Femtio år av gemenskap, eld och livskunskap

Publicerad: idag kl 09:00

Runt bordet på Nimbus restaurang sitter en skara ivriga engagerade och diskuterar, bland annat, minnen och spaningar inför framtiden. Alla har de en sak gemensamt. De är scouter vid Equmenia – och har varit så i 50 år.

Annons

Den 14 mars 2026 är det exakt 50 år sedan en helt ny scoutverksamhet startade på Öckerö. Då, under SMU scout – och som en del av missionskyrkans ungdomsdel, gick många engagerade ledare ihop med syftet att skapa något meningsfullt för barn och unga. Och så såg scoutkåren sina första dagar. En som var med redan då var Anders Antonson.

– Vi lyckades skapa något som barn verkligen ville ha, berättar han.

Bilderna genom åren visar en förening och verksamhet där mycket har förändrats– men ändå varit detsamma genom åren. Sedan starten 1976 har kåren hunnit med flera invigningar och generationsskiften – men kärnan är fortsatt densamma.

– Och nu är det dags att fira, berättar Daniel Lyckelid, engagerad i scouterna.

Exakt femtio år efter starten uppmärksammas ett jubileum under devisen ”minnenas afton” den 14 mars, där alla som någon gång varit scout i SMU, eller Nimbus, varit.

Det har säkert passerat uppåt ett tusental människor i verksamheten genom åren, berättar Carina Larsson.

Kvällen planeras innehålla program, mat, mingel och bilder från olika tider genom scoutkårens historia.

– Vi vill att folk ska komma hit, träffa varandra igen och knyta kontakter på nytt. Många som började som scouter 1976 har barnbarn som är med idag. Och att träffas över generationerna är häftigt det med, säger Carina Larsson.

Vid Nimbus på Öckerö håller scouterna hus. Som en del av Equmenia sker en del samarbeten mellan scouterna hos Equmenia på Hönö och Björkö. Ofta samarbetar de och åker på läger tillsammans.

– I sommar blir det läger ihop med Björkö, Hönö och Donsö, berättar en av ledarna.

Första lägret, 1976, samlade en liten skara scouter.

– Vi var bara tolv på första lägret, berättar Anders Antonson.

I dag kan ett läger locka hundratals personer, när olika kårer går samman.

Trycket högt

Scoutkåren på Öckerö har gått upp och ner i storlek genom åren, men intresset är fortsatt starkt.

– Just nu har vi 48 scouter och ledare – och en kö, berättar Daniel Lyckelid, scoutledare.

– Men vi behöver fler vuxna. Det blir nästan föräldrarna som sätter ribban. Är man villig att ställa upp och vara med själv som förälder så får man med sig barnen enklare, berättar Daniel.

Vad är det då som gjort att scoutkåren hållit i fem decennier frågar jag till de scouter som sitter runt bordet. Alla återkommer till ett ord: Gemenskap. Samtidigt pratar gruppen om hur det varken handlar om prestation eller resultat i scoutvärlden. 

– I idrottssammanhang krävs ofta att man presterar. Här får man plats oavsett.

Scouterna och ledarna återkommer ofta till det som de kallar livskunskap. Att elda, laga mat över öppen eld, hantera kniv, yxa och såg. Men också att vara en del av en grupp och bygga relationer.

– Sen pratar vi också om det andliga, på ett naturligt sätt. Det är en scoutgård på en kristen grund, och det är en del av helheten.

Elden är ständigt återkommande i berättelserna.

– Det finns en känsla av att det hjälper. Det känns ångestdämpande att titta på den. Något primitivt med värmen och lugnet, berättar Anders Antonson.

Men den bär också ett ansvar.

– Man får lära sig vad som händer när man gör fel. Det är ju så med allt ”farligt” elden kan skada, kniven är till för att tälja med – inte kasta.

När jag sen frågar vad som fortfarande finns med i minnet hos dem som var med i början – nu såhär 50 år senare, blir det några funderingar runt bordet. Sen dyker en särskild minnesbild upp.

– Vi hade sågat upp en isvak här en lördagsmorgon och gjorde oss redo för att hoppa i det kalla vattnet. Då kom beskedet att Olof Palme blivit skjuten. Vi samlades, säkert 100 personer, runt vaken och höll en tyst minut.

– Det är väl precis den här typen av historier, lägerbålshistorierna, vi vill att man kan komma och dela med sig av när vi ska fira 50, avslutar Anders Antonson.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Dela
Mer från Öckerö kommun
Femtio år av gemenskap, eld och livskunskap
Femtio år av gemenskap, eld och livskunskap

Scoutkåren på Nimbus firar jubileum.

Svenska kyrkans aktion – överraskade mitt i natten
Svenska kyrkans aktion – överraskade mitt i natten

Under kampanjen ”Ett varmare samhälle” ville Öckerö församling visa att Svenska kyrkan på olika sätt...

Packis stoppade färjan
Packis stoppade färjan

– Grötö isolerat.

Bustadvägen hårt påverkad fram till sommaren
Bustadvägen hårt påverkad fram till sommaren

Bustadvägen, vägen som binder ihop Fotöbron med Hönö, kommer bli hårt påverkad av vägarbeten på...

Skolvärdinnan försvinner
Skolvärdinnan försvinner

– kommunen hänvisar till minskade elevantal.

Senaste nytt
Felicia, Elma och Jennifer visade vägen mot Italien
Felicia, Elma och Jennifer visade vägen mot Italien

I tisdags inledde Sveriges fotbollsdamer sitt VM-kval med en svår bortamatch mot Italien. I startelvan...

Femtio år av gemenskap, eld och livskunskap
Femtio år av gemenskap, eld och livskunskap

Scoutkåren på Nimbus firar jubileum.

Ny riksteaterförening startar i Torslanda
Ny riksteaterförening startar i Torslanda

”Vi vill ge Torslandaborna mer scenkonst”

Svenska kyrkans aktion – överraskade mitt i natten
Svenska kyrkans aktion – överraskade mitt i natten

Under kampanjen ”Ett varmare samhälle” ville Öckerö församling visa att Svenska kyrkan på olika sätt...

Gång- & cykelväg mellan Sävviken och Sillvik planeras
Gång- & cykelväg mellan Sävviken och Sillvik planeras

En ny gång- och cykelbana ska byggas längs Lillebyvägen mellan Sävviken och Sillvik.

Laddar

Är du aktiv i någon förening?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
”Var snälla mot varandra på internet”

”Var snälla mot varandra på internet”

En bibliotekarie lär oss något större än rockhistoria: att vara snälla mot varandra – även på internet.

Sport
Felicia, Elma och Jennifer visade vägen mot Italien

Felicia, Elma och Jennifer visade vägen mot Italien

I tisdags inledde Sveriges fotbollsdamer sitt VM-kval med en svår bortamatch mot Italien. I startelvan återfanns Felicia Schröder, Elma Junttila Nelhage och Jennifer Falk. 

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino