Veckans tidning
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Fastighetsägarna försvarar kraven på högre hyror

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Förra veckan skrev vi om hur hyrorna för privatägda hushåll höjs med 2,80 procent i Öckerö kommun, vilket Hyresgästföreningen var kritiska till. Fastighetsägarna GFR, motparten, håller inte med. 

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”Hyresgästerna får återigen mycket högre hyreshöjningar än vad som kan motiveras av det ekonomiska läget”, sa Sofi Bringsoniou i ett pressmeddelande efter att förhandlingarna om 2027 års hyror landade i att en skiljeman kopplades in för att lösa förhandlingen. Fastighetsägarna GFR menar att deras yrkanden kring hyreshöjning grundade sig i att medlemmarna över tid måste få täckning för sina kostnader. 

–Fastighetsägarna GFR:s yrkanden utgick från kostnadsutvecklingen och principen att våra medlemmar över tid måste få täckning för sina kostnader. Under förhandlingarna justerade vi successivt våra bud för att försöka nå en överenskommelse, skriver Linda Siverbo, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR, i ett mejl till tidningen.

– Vi bedömde att en högre höjning var motiverad, men vi respekterar skiljemannens beslut. Det viktiga är att det nu finns ett besked som både fastighetsägare och hyresgäster kan förhålla sig till.

Vilka ökade kostnader motiverar höjda hyror?

– Det handlar framför allt om ökade kostnader för energi, VA, fjärrvärme, underhåll och finansiering. Under flera år har fastighetsägarnas kostnader ökat betydligt snabbare än hyrorna.

Hyresgästföreningen menar att Fastighetsägarna har satt i system att gå direkt till skiljeman.

– Det stämmer helt enkelt inte. Vi förhandlade i flera månader innan vi begärde skiljeman. Hyresgästföreningens mycket låga bud gjorde det i praktiken omöjligt att nå en överenskommelse. Man kan snarare säga att deras sätt att bedriva förhandlingarna tvingade fram en prövning hos skiljeman. För oss är skiljeman en sista utväg när förhandlingarna inte leder någonstans.

I förra veckans artikel pekade Hyresgästföreningen på att de vill avskaffa systemet med oberoende skiljeman i nuvarande form och uppmanade en ny bostadsminister att göra om lagstiftningen. Fastighetsägarna GFR håller inte med. 

– Vi tycker att möjligheten till oberoende prövning behövs. När parterna inte kan komma överens måste det finnas en väg framåt, annars riskerar den ena parten i praktiken att få vetorätt. Det betyder inte att dagens system är perfekt. Vi ser också behov av reformer av lagstiftningen för att skapa mer effektiva och förutsägbara förhandlingar. Men lösningen är att utveckla systemet – inte att ta bort möjligheten till en oberoende prövning när förhandlingarna inte kommer framåt.

Läs tidigare: Hyrorna höjs i Öckerö kommun

Redaktionen

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Redaktionen
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