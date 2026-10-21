Få jägare i Öckerö kommun

Öckerö, likt de flesta kommuner runt Göteborg har relativt få jägare. Ungefär 200 personer löser varje år statligt jaktkort, men antalet har minskat flera år i rad. Nu vänder trenden.
Älgjakten började i stora delar av Sverige den 1 september. I södra Sverige är premiären den 8 oktober. I samband med att jakten drar igång har nyhetsbyrån Newsworthy sammanställt siffror om jakten. I västra götalandsregionen är det procentuellt flest jägare i Dals-Ed där 7,1 procent, eller 328, av kommunens invånare har jaktkort.
I Göteborg finns det 3224 jägare som löst statligt jaktkort och i Öckerö kommun löste 199 personer jaktkort förra året, en svag ökning upp jämfört med året innan, 1.6 procent av invånarna.
Den kommun i Sverige med högst andel jägare är Arjeplog där 23 procent av invånarna har jaktkort.
De statliga jaktkorten ska lösas varje jaktår, som sträcker sig från 1 juli till 30 juni. I riket som helhet noterar Naturvårdsverket en liten, men tydlig, minskning av antalet lösta jaktkort under de senaste fem, sex åren. Under 2025/26 steg dock antalet något igen. Jaktkort krävs för att få jaga i Sverige.
Det kostar 400 kronor per jaktår. Pengarna går bland annat till finansiering av viltfonden, som stödjer jägarorganisationerna och viltvård.