Få jägare i Öckerö kommun

Älgjakten började i stora delar av Sverige den 1 september. I södra Sverige är premiären den 8 oktober. I samband med att jakten drar igång har nyhetsbyrån Newsworthy sammanställt siffror om jakten. I västra götalandsregionen är det procentuellt flest jägare i Dals-Ed där 7,1 procent, eller 328, av kommunens invånare har jaktkort.

I Göteborg finns det 3224 jägare som löst statligt jaktkort och i Öckerö kommun löste 199 personer jaktkort förra året, en svag ökning upp jämfört med året innan, 1.6 procent av invånarna.

Den kommun i Sverige med högst andel jägare är Arjeplog där 23 procent av invånarna har jaktkort.