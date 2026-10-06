”Ett kvitto på att vi är på rätt väg”

Men själv är han försiktig med att slå fast att så blir utfallet när vi träffas i kommunhuset.

– Nu ska det förhandlas mellan de olika partierna och förhoppningsvis blir jag ju det. Vi är största parti, men inget är klart förrän det är klart. Den som får flest röster i fullmäktige är den som får platsen, om jag säger så. Men jag hoppas såklart på att få fortsätta. Och jag tycker att det hade varit väldigt roligt att fortsätta, och jag tror att det hade varit bra för Öckerö kommun att ha en stabilitet, säger Jan Utbult.

Det är alltså först efter att kommunfullmäktige haft sammanträde i oktober som ordförandeposten i kommunfullmäktige slås fast. Övriga styrelser och nämnder, inklusive kommunstyrelsen, väljs sedan av kommunfullmäktige i november.

Under 2022–2026 har posten som ordförande i kommunfullmäktige innehafts av det näst största partiet inom Öckeröalliansen, Moderaterna, medan det största partiet, Kristdemokraterna, haft ordförandeposten i kommunstyrelsen.

Och med tanke på att Öckeröalliansens samarbete sträcker sig tillbaka till 2010, och att Kristdemokraternas samarbete med Moderaterna sträcker sig ända tillbaka till 2002 i Öckerö kommun, är det mycket som ska till för att något överraskande händer i Öckerö kommun. Men det skiljer väldigt få röster mellan KD och M – och båda partierna har tio mandat vardera i kommunfullmäktige av totalt 41. Liberalernas två mandat är det som gör att Öckeröalliansen når egen majoritet, med KD som största parti för tredje valet i rad.

– Det är vi såklart otroligt glada för. Att Öckeröalliansens partier behåller majoriteten är ett kvitto på att man tycker att kommunen har gjort ett bra jobb under de här fyra åren. Hur styret kommer att se ut de kommande fyra åren är dock ännu inte klart.

Utbult pekar på flera förklaringar till årets resultat.

– Dels så är medborgarna nöjda med hur kommunen utvecklas och man har sett i vår kommunikation att man gillat vår stabila politik. Sedan har vi Kristdemokrater haft mycket att tacka alla kandidater som står på vår lista – vi har en stabil lista med många kandidater som fått många personkryss. Men sedan är det också så att vi har gjort en väldigt bra valrörelse inom partiet.

23,6 procent röstade på KD i kommunvalet. Men bara 14,87 procent valde att lägga sin röst på partiet till riksdagen. Det är betydligt högre än rikssnittet, där KD når 6,17 procent.

Vad tror du gör att den kristdemokratiska politiken går hem på kommunnivå, men inte lika mycket på riksnivå?

– Det handlar om att man är närmare. I en liten kommun är man väldigt nära medborgarna – och vi är många som är engagerade och jag tror att vi är många här ute som har ett stort förtroende. Så det är mycket som är personbundet. Man känner folk och tycker att vi har gjort ett bra jobb.

Den nya mandatperioden innebär enligt Utbult i stora delar en fortsättning på den inslagna väg som Öckerö kommun redan vandrar. Fokus ligger på kommunens kärnverksamheter, att ha en stabil ekonomi och att fortsätta med de utvecklingsprojekt som redan är i gång. Till exempel kommer utvecklingen av Öckerö nya centrum fortsätta både under och efter nästa mandatperiod.

Samtidigt ser Utbult och Öckerö kommun fortfarande befolkningstillväxten som den viktigaste frågan – den är motorn i hela kommunens utveckling, menar han. Fler invånare innebär ökade intäkter i form av skatter. Men det kan också bidra till att det blir lättare för både företagen och kommunen att rekrytera personal, till exempel äldreomsorgen. Och för att locka fler behöver kommunen skapa förutsättningar för bostäder – och företagsetableringar.

– Allting hänger ihop. Vi behöver bostäder för att få hit fler människor och kompetens.

Hur kommer Öckerö kommun se ut om fyra år?

– Invånarantalet kommer ha ökat, våra företag kommer att ha fortsatt växa och det kommer bli lättare att hitta personal. Den kommunala ekonomin kommer fortsatt att vara stabil framöver. När det blir fler invånare blir det också större skatteintäkter. Vi siktar på en befolkningsökning mellan 80 och 120 personer per år. Redan förra året ökade vi, så vi har redan kommit i gång. Och nästa år, när det blir inflyttning i båken – då kommer vi att få ännu en knuff uppåt.

Finns det då en risk att allt inte hinner hänga med? Att exempelvis äldreomsorg och förskolor inte byggs ut i samma takt som befolkningen ökar?

– Tar vi just frågan om förskola och skola, så har vi ju en situation där det minskar i dag. Den minskningen motverkar vi genom att bygga fler bostäder och få fler barnfamiljer att flytta hit. Sedan gäller det så klart att ha en bra balans i demografin. Vi har en stor, stabil förändring på gång i kommunen, som kommer fortsätta under de kommande åren.