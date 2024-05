Ensamhet – ett växande problem

I Sveriges befolkning saknar uppskattningsvis 664 000 personer över 16 år en nära vän, enligt Statistiska Centralbyrån.

– Det är statistiskt säkerställt att mellan 610 000 och 720 000 personer i åldrarna 16 år och äldre inte har en nära vän. Det motsvarar 7 till 8 procent av befolkningen i de åldrarna, säger Thomas Helgeson, sektionschef på SCB.

Statistiken är inte jämnt fördelad över befolkningen. Män är i högre grad ensamma jämfört med kvinnor. Lika så de med utländsk bakgrund.

– Det är mer än dubbelt så vanligt att utrikesfödda personer saknar en nära vän än inrikesfödda. Det rör sig om 13 respektive 6 procent i de grupperna. Även bland utrikesfödda är det vanligare att män saknar en nära vän, säger Thomas Helgeson.

Samtidigt påverkar även utbildningsnivån – personer med endast förgymnasial utbildning svarar i högre utsträckning att de saknar en nära vän.

Träffpunkter ska motverka

I Öckerö kommun har man sedan ett par veckor tillbaka startat upp en verksamhet där man erbjuder träffpunkter på flera olika öar i kommunen med syftet att agera både uppsökande och förebyggande mot ensamhet. Catarina Nordqvist, hälsolots inom socialförvaltningen på Öckerö kommun har tillsammans med sina kollegor varit drivande i projektet.

– Målet med träffpunkterna är att man ska få till en mötesplats, en plats att träffas, umgås och skapa möjligheter för människor att och känna gemenskap säger Catarina Nordqvist.

Hur stort är problemet med ensamhet i Öckerö kommun?

– Ensamhet är ju ett folkhälsoproblem. Sen har vi inga exakta siffror. Men det sägs att i Sverige upplever ungefär 25 procent någon form av utanförskap och ensamhet. Så även i Öckerö kommun. Vi har många naturliga mötesplatser, föreningar och så – det är vi väldigt duktiga på här. Men alla hittar inte till dem.

Det finns sen flera år tillbaka en träffpunkt på Öckerö på solhöjden där människor träffas och umgås under kommunens regi. Nu expanderar man mötesplatserna till de mindre nordöarna. Efter sommaren väntas man vara igång ordentligt med återkommande träffar under hela hösten och i framtiden kan ytterligare öar komma att få träffpunkter till sig. Och även om det just nu finns ett fokus på äldre deltagare – får den som vill komma.

– Ja, vi har ett fokus på äldre, men alla är välkomna. Vi träffas, samtalar, dricker kaffe, umgås, spelar quiz, spel, ibland är det någon som uppträder eller sjunger. Vi utvecklar mötesformerna i dialog med besökarna.