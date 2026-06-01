Det flytande skolskeppet miljöcertifieras

Öckerö Rederi AB (ÖRAB) har länge varit miljödiplomerad men ska nu certifieras enligt ISO 14001:2026, världens mest använda standard för miljöledningssystem. Nu när ÖRAB ska certifieras görs det med det unika inslaget att även skolskeppet T/S Gunilla omfattas av certifieringen.

– I den nya standarden får klimatförändringar och förändrade omvärldsförutsättningar en tydligare roll. För ett rederi handlar det till exempel om hur extremväder påverkar energibehov, bränsleförbrukning, driftsäkerhet och kostnader, säger Annike Andreasson, miljökonsult på SamCert, i ett pressmeddelande.

ÖRAB ser certifieringen som ett viktigt steg i det långsiktiga miljöarbetet.

– Vi är stolta över att ta det här steget, säger Håkan Samuelsson, operativ chef på ÖRAB.

T/S Gunilla – ett unikt inslag i certifieringen

Även T/S Gunilla certifieras. Fartyget används av Öckerö gymnasium och kombinerar sjöfart, utbildning och internationella seglatser.

– Det är ovanligt att ett seglande skolfartyg omfattas av en certifiering enligt ISO 14001. Det gör projektet både unikt och väldigt inspirerande, säger Annike Andreasson.

Världens mest använda standard för miljöledningssystem uppdaterades tidigare i år.

– Största förändringen är att standarden har gjorts mer pedagogisk och användbar. Syftet är att underlätta för organisationer att få en bättre bild av vad som är relevant för dem och inte, säger Sarah Sim, standardiseringschef på SIS, Svenska Institutet för Standarder.