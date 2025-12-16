Delade meningar om regeringens återvandringslinje i Öckerö kommun

Nyligen uttalade sig Öckerö kommunstyrelses ordförande Jan Utbult (KD) i frågan om regeringens återvandringsdirektiv. Han menade då att Öckerö kommun inte tagit något politisk ställning i frågan men att kommunen följer utvecklingen och att eventuella kontakter med regeringens samordnare i frågan ska hanteras av förvaltningen inom kommunen.

Utbult poängterade dessutom då att frågan sannolikt har väldigt begränsad praktisk betydelse för Öckerö kommun

– Jag har svårt att tro att den skulle beröra särskilt många, om ens någon, i vår kommun, skrev han till tidningen.

Men i senaste kommunstyrelse fick frågan nytt liv då Vänsterpartiet önskar väcka ett så kallat initiativärende med anledning av frivillig återvandring. Partiet uppmanar Öckerö kommun att tacka nej till regeringens inbjudan om samverkan kring frivillig återvandring.

”Initiativet i kommunstyrelsen betonar att Öckerö kommun ska stå upp för humanitet, respekt och lokal sammanhållning. Kommunens uppdrag är att skapa trygghet, delaktighet och framtidstro för alla som bor här och för de som eventuellt vill flytta hit. Därför ska man inte medverka i kampanjer som syftar till att människor ska lämna kommunen och landet.

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att Öckerö kommun tackar nej till Regeringskansliets inbjudan om samverkan kring frivillig återvandring,” skriver Vänsterpartiets Annika Andersson till kommunstyrelsen.

Kristdemokraterna och Moderaterna svarade under mötet att begreppet återvandring återgivits felaktigt i Vänsterpartiets skrivelse och att återvandring inte väntas beröra kommunen, varpå ingen förändring behövs från Öckerö kommuns sida.

Socialdemokraterna stöttade Vänsterpartiets förslag, men det röstades totalt sett ner av övriga partier i kommunstyrelsen.