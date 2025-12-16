Veckans tidning
Vänsterpartiet vill se en annan linje än den Öckerö kommun tar i frågan om återvandring.

Delade meningar om regeringens återvandringslinje i Öckerö kommun

Publicerad: idag kl 15:55

Återvandringsbidraget höjs kraftigt efter årsskiftet. Något som fortsätter skapa reaktioner i landet. Öckerö kommun är inte besparad dessa reaktioner. 

Nyligen uttalade sig Öckerö kommunstyrelses ordförande Jan Utbult (KD) i frågan om regeringens återvandringsdirektiv. Han menade då att Öckerö kommun inte tagit något politisk ställning i frågan men att kommunen följer utvecklingen och att eventuella kontakter med regeringens samordnare i frågan ska hanteras av förvaltningen inom kommunen. 

Utbult poängterade dessutom då att frågan sannolikt har väldigt begränsad praktisk betydelse för Öckerö kommun

– Jag har svårt att tro att den skulle beröra särskilt många, om ens någon, i vår kommun, skrev han till tidningen. 

Men i senaste kommunstyrelse fick frågan nytt liv då Vänsterpartiet önskar väcka ett så kallat initiativärende med anledning av frivillig återvandring. Partiet uppmanar Öckerö kommun att tacka nej till regeringens inbjudan om samverkan kring frivillig återvandring.

”Initiativet i kommunstyrelsen betonar att Öckerö kommun ska stå upp för humanitet, respekt och lokal sammanhållning. Kommunens uppdrag är att skapa trygghet, delaktighet och framtidstro för alla som bor här och för de som eventuellt vill flytta hit. Därför ska man inte medverka i kampanjer som syftar till att människor ska lämna kommunen och landet. 

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att Öckerö kommun tackar nej till Regeringskansliets inbjudan om samverkan kring frivillig återvandring,” skriver Vänsterpartiets Annika Andersson till kommunstyrelsen.

Kristdemokraterna och Moderaterna svarade under mötet att begreppet återvandring återgivits felaktigt i Vänsterpartiets skrivelse och att återvandring inte väntas beröra kommunen, varpå ingen förändring behövs från Öckerö kommuns sida. 

Socialdemokraterna stöttade Vänsterpartiets förslag, men det röstades totalt sett ner av övriga partier i kommunstyrelsen. 

Fakta

Bidraget för återvandring höjs den 1 januari från 10 000 kronor per vuxen till 350 000 per vuxen och 25 000 per barn. Dock med ett maximalt belopp på 500 000 kronor för par och 600 000 per hushåll. Men i följdvågorna av förslaget har ett motstånd visat sig i vissa kommuner runt om i landet – däribland Göteborg stad som tackade nej till regeringens nationella samordnares mötesinbjudan kring återvandringsfrågan. 

Vem kan få återvandringsbidrag?

I stora drag kan man säga att den som är flykting, har ett tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd kan söka återvandringsbidrag. 

Den som är svensk medborgare, har flytt från Ukraina på grund av Rysslands krig eller tidigare fått återvandringsbidrag kan inte få det igen. Inte heller den som har skulder hos CSN eller kronofogden eller som är åtalad för brott kan få återvanringsbidrag.

Källa: Migrationsverket

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
