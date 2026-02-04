Veckans tidning
Kenneth Kyldal Hamnkapten Björkö, Lasse Alsterberg Hamnsamverkan, Martin Osberg Hamnkapten Öckerö samt Ingmar Alexandersson styrelseledamot i Björkö Hamn. Foto: Privat

De sätter Västkusten på världskartan

Publicerad: idag kl 10:36 (uppdaterad idag kl 10:36)

Världens största inomhusbåtmässa, boot Düsseldorf, ägde rum förra veckan. På plats fanns där en liten delegation från Öckeröarnas gästhamnar med ett tydligt mål: Sätta Västkusten på kartan. 

När världens största båt- och vattensportmässa, inomhusmässan boot Düsseldorf slog upp portarna i slutet av januari var Destination Sweden på plats, med representanter från gästhamnar runt om i hela Sverige. Bland 1500 utställare från 67 länder fördelat över 17 mässhallar och totalt 220 000 kvadratmeter båtmässa, gjordes det reklam för båtägare nerifrån kontinenten att dyka upp längst svenska kusten. 

Och för första gången fick Västkusten vara med. Tidigare mässor har både ostkusten och Skåne tagit plats. Men i år låg stort fokus på Västkusten. Mycket fokus låg på att marknadsföra Marstrand, men även norra och södra skärgården fick sin del av kakan. Donsö, Fotö, Hönö Klåva, Grötö, Hönö Röd, Öckerö, Björkö, Hälsö, Knippla, Hyppeln och Rörö såldes alla in under en bred och samlad satsning med syftet att sälja in och locka båtar hit. 

Storleken på mässan imponerade på Lasse Alsterberg, som är ordförande i Öckerö företagarförening och samverkande för Öckeröarnas gästhamnar. Han, tillsammans med gästhamnskaptener och representanter från Björkö samt Öckerö gästhamnar, fick de ta del av en gigantisk mässa. 

– Jag hade aldrig varit där innan och blev ju helt förbluffad över hur stort det var. 17 hallar där varje hall var ungefär lika stor som Svenska Mässan. Det var häftigt. 

Västkusten har saknat representation på mässan under åren. Men inför årets mässa ändrades det. 

– Vi fick stöd från kommunen, Göteborg och Co samt turistrådet och delade på kostnaderna för en monter tillsammans mellan dem och alla gästhamnar. Och det var ett enormt intresse. 

Stort intresse för Skandinavien

Många är sugna på att segla och åka båt längst västkusten, berättar Lasse. 

– Dels så är det närheten till Göteborg som lockar, men framför allt är det ju de genuina fiskesamhällena, att vi har bra vandringsleder, fin natur och en levande kultur som lockar. Den pittoreska delen uppskattas verkligen. 

Samtidigt sker det en förändrad konkurrens just nu från mer traditionella båtresemål – för resenärer i Europa. 

– Vi ser ju att vi kan börja konkurrera mot medelhavet. Där blir det dyrare och dyrare och dessutom varmare och varmare under sommaren. Hamnavgifterna där kan lätt ligga på över tusen kronor per natt. Sverige blir då ett tydligt alternativ, men med helt andra förutsättningar. 

Utöka säsongen

Ett av huvudmålen med att besöka mässan är att locka internationella gäster under vår och höst. 

– Vi har redan nu tyskar, holländare och andra som kommer hit både tidigare och senare än svenska båtägare. Kan vi då få gästhamnarna att komma i gång någon månad tidigare och hålla sig levande längre in i september vore det ju fantastiskt. Och där ser vi redan en positiv trend. Dessutom finns det ypperliga möjligheter för vinterförvaring här, vilket de tycker om.

För Lasse själv utgjordes höjdpunkterna under mässan den enorma variationen och – såklart – båtarna. 

– Det är ju klart att det är häftigt att bara gå runt. Det finns verkligen allt som handlar om havet där. En halv hall bara med dykutrustning, vackra segelbåtar hamnar och tips på resmål. Och så kommer man plötsligt in i en hall med superyatcher på 90–100 fot som tagits in. Det är häftigt.

Närvaron på mässan är viktigt och hjälper till att sätta Göteborgs skärgård på den internationella kartan, avslutar Lasse. 

– Sådana här möten hjälper till att visa vad vi har att erbjuda – och det är ett långsiktigt arbete. Men intresset finns. Det märktes tydligt.

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson
