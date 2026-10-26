Brobyggarpartiet lägger ned verksamheten

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I kommunvalet i september stod det klart att Brobyggarpartiet förlorar sitt mandat som de haft i Öckerö kommunfullmäktige sedan valet 2022. Nu lägger partiet ned sin verksamhet.

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I ett autogenerat mejlsvar skriver partiets företrädare Stefan Fransson:

”VALET ÄR ÖVER DÅ VI INTE FICK FORTSATT FÖRTRO ENDE SÅ VÄLJER VI ATT AVSLUTA VÅRT ENGAGEMANG FÖR BÄTTRE KOMMUNIKATIONER INOM OCH TILL VÅR KOMMUN. VI TACKAR ALLA SOM RÖSTAT PÅ OSS. SLUTA ALDRIG TRO BYGG EN BRO”

När Torslanda-Öckerötidningen når Jörgen Svensson, som delat gruppledarrollen i partiet tillsammans med Stefan Fransson, bekräftar han att partiet är nedlagt. 

– Ambitionen var att driva strikt kommunala frågor för att skapa förutsättningar för att man ska kunna leva på alla öar i kommunen året runt. När vi inte fick det förtroendet från väljarna, då tycker inte vi att det finns grund att fortsätta, säger Jörgen Svensson. 

I valet 2026 fick Brobyggarpartiet stöd av 1,76 procent av Öckerös väljare, en nedgång med 1,48 procentenheter jämfört med valet 2022, då partiet fick stöd av 3,24 procent av väljarna i Öckerö kommun, vilket gav ett mandat i kommunfullmäktige. Det mandatet tappade partiet alltså nu. 

Inför årets val slutade partiet att förespråka en bro mellan Öckerö kommun och Göteborgs kommun, i form av Hisingen, och förespråkade i stället en bro mellan ön Öckerö och Björkö. Men Jörgen Svensson tror inte att det har något med väljartappet att göra. 

I stället menar han att en felvinklad rubrik i media, om att partiet skulle stå bakom vindkraft, har skrämt bort många av deras väljare. 

– Vi har aldrig haft några preferenser när det kommer till energislag, vi står bakom utredandet av alla alternativa energislag. Men i ett inslag vinklades det som om vi låg bakom en vindkraftssatsning. Det gjorde att många väljare som inte tyckte om vindkraften till havs valde att inte rösta på oss, säger Jörgen Svensson. 

Henrik Edberg

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Henrik Edberg
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