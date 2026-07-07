Blå kollektivtrafik mellan Öckerö och Göteborg ska undersökas

Projektet visade sig stöta på patrull när västkustens höstvindar och hummertinor satte käppar i hjulen för bärplanen ombord på färjan. Men kommunen har inte gett upp tanken på att få mer så kallad ”blå kollektivtrafik” att bli verklighet. På föredrag och möten pratas ofta om en färja som kan ta de boende i kommunen in till centrala Göteborg vattenvägen.

En möjlighet som nu tas ett steg närmare verkligheten, berättar besöks- och näringslivschefen Jan Svensson i Öckerö kommun.

– Öckerö kommun har beviljats projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket för att genomföra en förstudie om framtidens blå kollektivtrafik mellan Öckerö och Göteborg, säger Jan Svensson.

Exakt vad som väntar, vilka sträckor som kan bli aktuella och vilka sorters färjor som kan användas i kollektivtrafiken mellan Öckerö och Göteborg är fortfarande oklart.

– Projektet startar i december 2026 och planeras genomföras under ett år. Under hösten ska vi starta upp en projektorganisation.