Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Blå kollektivtrafik mellan Öckerö och Göteborg ska undersökas

Publicerad: idag kl 06:56

Förra hösten genomfördes ett test med elbåtstillverkaren Candelas ”flygande” bärplansfärja Nova i Öckerö kommun. 

Annons

Projektet visade sig stöta på patrull när västkustens höstvindar och hummertinor satte käppar i hjulen för bärplanen ombord på färjan. Men kommunen har inte gett upp tanken på att få mer så kallad ”blå kollektivtrafik” att bli verklighet. På föredrag och möten pratas ofta om en färja som kan ta de boende i kommunen in till centrala Göteborg vattenvägen. 

En möjlighet som nu tas ett steg närmare verkligheten, berättar besöks- och näringslivschefen Jan Svensson i Öckerö kommun. 

– Öckerö kommun har beviljats projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket för att genomföra en förstudie om framtidens blå kollektivtrafik mellan Öckerö och Göteborg, säger Jan Svensson. 

Exakt vad som väntar, vilka sträckor som kan bli aktuella och vilka sorters färjor som kan användas i kollektivtrafiken mellan Öckerö och Göteborg är fortfarande oklart. 

– Projektet startar i december 2026 och planeras genomföras under ett år. Under hösten ska vi starta upp en projektorganisation. 

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Dela
Mer från Öckerö kommun
Blå kollektivtrafik mellan Öckerö och Göteborg ska undersökas
Blå kollektivtrafik mellan Öckerö och Göteborg ska undersökas

Förra hösten genomfördes ett test med elbåtstillverkaren Candelas ”flygande” bärplansfärja Nova i Öckerö kommun. 

Hon cyklar till Paris för välgörenhet
Hon cyklar till Paris för välgörenhet

Malin Ermund från Rörö ska cykla till Paris – och samla in pengar till barncancerfonden.

Historiskt när Öckerö nya centrum klubbats
Historiskt när Öckerö nya centrum klubbats

Nu väntar processen med att få detaljplanerna att vinna laga kraft.

Flytande kulturarv på plats på Öckerö
Flytande kulturarv på plats på Öckerö

Sedan en tid tillbaka har ett stycke historia landat på Lammholmen. Efter att ha funnits...

Späckhuggare vid Danska liljan
Späckhuggare vid Danska liljan

Senaste veckan har rapporter om personer som sett späckhuggare duggat tätt i sociala medier.

Senaste nytt
Blå kollektivtrafik mellan Öckerö och Göteborg ska undersökas
Blå kollektivtrafik mellan Öckerö och Göteborg ska undersökas

Förra hösten genomfördes ett test med elbåtstillverkaren Candelas ”flygande” bärplansfärja Nova i Öckerö kommun. 

Första kvinnan någonsin att klara 10 varv på Alpaca Race
Första kvinnan någonsin att klara 10 varv på Alpaca Race

Torslandabon Emma Samuelsson blev den första kvinnan att klara 10 varv i Alpaca Race.

Hon cyklar till Paris för välgörenhet
Hon cyklar till Paris för välgörenhet

Malin Ermund från Rörö ska cykla till Paris – och samla in pengar till barncancerfonden.

Polisen nedringda över felparkerade fordon vid badplatser
Polisen nedringda över felparkerade fordon vid badplatser

Förra helgen fick polisen in flera larmsamtal från personer om felparkerade fordon vid badplatser i...

Historiskt när Öckerö nya centrum klubbats
Historiskt när Öckerö nya centrum klubbats

Nu väntar processen med att få detaljplanerna att vinna laga kraft.

Laddar

Lyssnar du på sommar i P1?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Den obligatoriska texten om att värna demokratin

Den obligatoriska texten om att värna demokratin

Vikten av att verkligen utnyttja sin röst.

Torslanda
Första kvinnan någonsin att klara 10 varv på Alpaca Race

Första kvinnan någonsin att klara 10 varv på Alpaca Race

Torslandabon Emma Samuelsson blev den första kvinnan att klara 10 varv i Alpaca Race.

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino