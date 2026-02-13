Saxofonist med rötter på Björkö Grammynominerad

I januari 2020 kom den Panamafödde pianisten Danilo Pérez till Sverige för att göra konserter och spela in med Bohuslän Big Band. Ett antal rep och två konserter hann genomföras innan Danilo fick sätta sig på det sista planet från Europa till USA innan covid-19 mer eller mindre stängde ned hela världen.

”Inget man räknade med”

Men skam den som ger sig. I slutet av 2021 kunde Danilo Pérez och Bohuslän Big band återses. Resultatet blev albumet Lumen som släpptes 2024. Ett möte mellan panamanska rytmer och nordisk och amerikansk jazz. Albumet blev väl mottaget, så väl mottaget att Grammy-juryn nominerade det i kategorin Best Large Jazz Ensemble Album till galan som ägde rum natten mellan 1 och 2 februari, svensk tid.

– Det är jättestort att ha blivit nominerad. Det var stort redan i somras när vi fick reda på att vi var i en pott av skivor som kunde bli nominerade. Att sedan bli nominerad var absolut inget man kunde räkna med, säger altsaxofonisten Martin Bjurek Svanström, född och uppvuxen på Björkö, några timmar efter galan.

Spelat i Panama

Det blev ingen vinst för Lumen, utan priset gick till basisten, kompositören och arrangören Christian McBride och hans skiva Without Further Ado, Volume 1.

– Jag följde galan på webben i natt och bara att se vårt namn tillsammans med de andra nominerade var stort. Danilo är helt fantastisk och det är fantastiskt för oss att ha samarbetat med honom. Både vad gäller skivan och spelningar som vi har gjort tillsammans. För ett år sedan var vi till exempel i Panama och uppträdde med honom, säger Martin Bjurek Svanström.

Kulturskolan på Björkö

Göteborgsbaserade Bohuslän Big Band har 16 heltidsanställda musiker med Vara konserthus, som finansieras av Västra Götalandsregionen, som huvudman. Martin Bjurek Svanström, född 1989, har altsaxofon och träblås som huvudinstrument. Han började frilansa i ensemblen 2010, för att sedan få fast anställning 2018. Men musicerandet startade långt innan dess – hemma på Björkö.

– Vi var jättemånga som började med blåsinstrument under musikläraren och eldsjälen Ove Olsson i kulturskolan på Björkö. Sedan spelade jag med marschorkestern Göta Lejon i Göteborg, och på högstadiet på Bratteberg väcktes mitt intresse för jazz till liv på allvar genom läraren Anders Börjesson.

Livemusiken lever

Sedan följde musikestetiska studier på Donnergymnasiet, då Martin ”verkligen började öva och fokusera”, som han själv beskriver det. Han har även studerat på Ljungskile folkhögskolan och Musikhögskolan i Göteborg. Sedan 2010 har han jobbat som professionell musiker.

Hur är det att livnära sig som musiker numera med allt man hör om streaming och hur lite pengar det ger till musikerna?

– För oss som sysslar levande musik är känslan bra. Det känns som om publik och speltillfällen har återvänt efter pandemin. Vi lever på att vi är ute och spelar, inte streaming, sedan är vi också finansierade av VG-regionen, säger Martin Bjurek Svanström.

Första soloplattan på gång

Uppdraget från VG-regionen innebär dock inte bara spelningar med världsartister, utan även mycket barn- och ungdomskonserter runt om i regionen, ett sätt att introducera ungdomar för olika instrument och livemusik.

Hur mår jazzmusiken i det stora hela år 2026?

– Både bra och dåligt. Det finns otroligt många bra musiker och jättemånga bra spelställen numera, även i Göteborg. Men det är inte alltid de kan betala gager som man kan leva på.

Vad ligger närmast i pipeline för dig nu?

– En kul grej för egen del är att jag i mars ska spela in min första skiva med helt egen musik. Men den släpps väl dock tidigast om något år.