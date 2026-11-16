Ny tidtabell ger senare bussavgångar på Björkö

Publicerad:

Sista avgången läggs en timme senare när Västtrafiks nya tidtabeller presenterades. ”Fantastiskt skönt att Västtrafik äntligen gjort något åt detta,” säger Catarina Olausson, Björköbo.

Annons

Tidningen har tidigare rapporterat om den ohållbara situationen för arbetspendlare som bor på Björkö, där den sista turen för dagen gjorde det svårt för den som arbetar inom till exempel serviceyrken i centrala Göteborg och slutar klockan 18 att komma hem med kollektivtrafik.

Nu blir det ändring på det. När tidtabellen för linje 3 som trafikerar Björkö presenterades finns nu ytterligare två avgångar under perioden 2026-12-13 till 2027-12-11, vilket gör att sista bussen avgår en timme senare.

För Björköbon Catarina Olausson kommer vardagen att bli enklare. Hon arbetar i centrala Göteborg och, efter att sträckningen för X6 ändras i samband med tidtabelländringen, riskerade hon att inte längre kunna ta sig hem med kollektivtrafik, vilket vi rapporterat om tidigare. Nu kan hon fortsatt åka kollektivt hem.

– Det kommer ju göra att man slipper stress varje dag och att man inte behöver sitta som på nålar på bussen från stan för att hinna. Det är fantastiskt skönt att Västtrafik äntligen gjort något åt detta, åtminstone på vardagar. Vi på ön hoppas att vi även ska få bussen på helgerna. Vi är ju några som även jobbar helg. Men detta var en vinst i rätt riktning.

Läs mer: ”Då får jag gå tre kilometer hem”

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Dela
Relaterade artiklar
”Då får jag gå tre kilometer hem”
”Då får jag gå tre kilometer hem”

När Västtrafik publicerade nyheten ”så utvecklas kollektivtrafiken nästa år” på sin hemsida i somras stod...

Mer från Björkö
Ny tidtabell ger senare bussavgångar på Björkö
Ny tidtabell ger senare bussavgångar på Björkö

Sista avgången läggs en timme senare när Västtrafiks nya tidtabeller presenterades. ”Fantastiskt skönt att Västtrafik...

De musikaliska hyllningarna står som spön i backen
De musikaliska hyllningarna står som spön i backen

Björkö Music Society lyser upp höstmörkret med fem lördagskonserter fyllda av olika artister och musikstilar.

Aktuell i ”Förrädarna”
Aktuell i ”Förrädarna”

Björköbon Robin ”Mos” Anderssomn är klar för ”Förrädarna”. Den 34-årige tidigare Paradise Hotel-vinnaren ser fram...

Känslofylld finaldag mot cancer
Känslofylld finaldag mot cancer

Förra lördagen var det finaldag för initiativet Björkö mot cancer som pågått i drygt en...

”Det finns så mycket kärlek på den här ön”
”Det finns så mycket kärlek på den här ön”

Hela Björkö sluter upp för Barncancerfonden – med musik, aktiviteter och ett insamlingsmål som närmar...

Senaste nytt
Ny tidtabell ger senare bussavgångar på Björkö
Ny tidtabell ger senare bussavgångar på Björkö

Sista avgången läggs en timme senare när Västtrafiks nya tidtabeller presenterades. ”Fantastiskt skönt att Västtrafik...

Nedspolat tyg orsakar problem i Amhult
Nedspolat tyg orsakar problem i Amhult

Kretslopp och vatten: ”Det är väldigt ovanligt”

Magisk uppslutning när Hönö IS herrar blev historiska
Magisk uppslutning när Hönö IS herrar blev historiska

För första gången i Hönö IS 101-åriga historia har herrarnas A-lag tagit klivet upp i...

Ofredande man bedöms vara identifierad
Ofredande man bedöms vara identifierad

Mest utstickande är det inslag som sändes i programmet Efterlyst under veckan gällande en man...

Utredning om misstänkt gruppvåldtäkt läggs ner
Utredning om misstänkt gruppvåldtäkt läggs ner

En fredagskväll för tre veckor sedan vinkade en kvinna in en polispatrull i närheten av...

Laddar

Blir Carina Bergfeldt bra som årets julvärd i SVT?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Tack för biljettprissänkningen

Tack för biljettprissänkningen

Den 2 december är sista dagen det går att köpa månadsbiljetten för halva priset.

Hönö
Magisk uppslutning när Hönö IS herrar blev historiska

Magisk uppslutning när Hönö IS herrar blev historiska

För första gången i Hönö IS 101-åriga historia har herrarnas A-lag tagit klivet upp i Division 4.

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.