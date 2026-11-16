Ny tidtabell ger senare bussavgångar på Björkö

Tidningen har tidigare rapporterat om den ohållbara situationen för arbetspendlare som bor på Björkö, där den sista turen för dagen gjorde det svårt för den som arbetar inom till exempel serviceyrken i centrala Göteborg och slutar klockan 18 att komma hem med kollektivtrafik.

Nu blir det ändring på det. När tidtabellen för linje 3 som trafikerar Björkö presenterades finns nu ytterligare två avgångar under perioden 2026-12-13 till 2027-12-11, vilket gör att sista bussen avgår en timme senare.

För Björköbon Catarina Olausson kommer vardagen att bli enklare. Hon arbetar i centrala Göteborg och, efter att sträckningen för X6 ändras i samband med tidtabelländringen, riskerade hon att inte längre kunna ta sig hem med kollektivtrafik, vilket vi rapporterat om tidigare. Nu kan hon fortsatt åka kollektivt hem.

– Det kommer ju göra att man slipper stress varje dag och att man inte behöver sitta som på nålar på bussen från stan för att hinna. Det är fantastiskt skönt att Västtrafik äntligen gjort något åt detta, åtminstone på vardagar. Vi på ön hoppas att vi även ska få bussen på helgerna. Vi är ju några som även jobbar helg. Men detta var en vinst i rätt riktning.

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