Känslofylld finaldag mot cancer

Initiativet Björkö mot cancer, där pengar samlats in till förmån för Barncancerfonden, nådde sin kulmen förra lördagen då en lång rad evenemang ägde rum på Björkö. Bland annat sjöng cancerdrabbade Kelly Jennings tillsammans med andra barn i Equmeniakyrkan.

Utöver insamlingen och flera konserter blev dagen också en dag för möten och umgänge, i det fina men blåsiga vädret.

Stunden i Equmeniakyrkan blev särskilt känslosam.

– I kyrkan var det premiär för filmen om Kelly som är gjord av Wiggo Lännerbo. Den berättar hennes historia på ett väldigt fint sätt. Det var inte många ögon som var torra när den visades. Sedan sjöng Kelly ackompanjerad av flera andra barn, säger Ylwa Åberg, ordförande i Björkö Music Society.

Många av barnen i kören var lite nervösa inför sången, i ett så viktigt sammanhang. Någon som däremot inte var nervös var Kelly Jennings, enligt hennes mamma Emma:

– Kelly var inte nervös. Hon var taggad. Hon var glad hela dagen och det riktigt lyste om henne.

Leksell visade sitt stöd

Emma själv spenderade stora delar av dagen i Feskeboa där det var fullt upp. Familjens granne Robin ”Mos” Andersson hade bjudit in sin kompis Victor Leksell, som kom till ön för att visa sitt stöd för Kelly och för Björkö mot cancer.

Efter den avslutande konserten med Alla tiders, där familjen Jennings närvarade och Ylwa Åberg avslutningsvis sjöng Händerna mot himlen, gick en lyckad dag mot sitt slut.

Under själva finaldagen samlades omkring 150 000 kronor in, och totalt uppgick Björkö mot cancers insamlingssumma till minst 305 828 kronor.

– Det känns helt otroligt. Det var väldigt mycket mer pengar än vad jag hade vågat hoppas på, säger Ylwa Åberg. De jag har pratat med har varit nöjda och glada och trötta. Det var härlig stämning hela dagen.

Mer pengar behövs

Insamlingen är över, liksom finaldagens alla event. Men kampen mot barns cancer är det inte. Emma Jennings berättar att Kelly fortfarande får ge blodprov och röntgas ett par gånger i månaden, för att se om det behövs någon ytterligare operation.

– Jag tycker att det är ganska skönt att det är lugnt nu. Men vi kommer fortsätta att uppdatera om Kelly, för det är ett viktigt ämne som inte får falla i glömska. Kelly är positiv för det mesta, men när hon var på den tv-sända Barncancergalan och såg bilder på andra barn som gått bort under året, vissa av dem sådana som hon har träffat, så tog det henne hårt, säger Emma Jennings och fortsätter:

– Vi har träffat familjer vars cancersjuka barn står inför en sista medicinsk insats. Hjälper inte den så finns det inget kvar att göra. Så ska det inte vara. Vi behöver få in pengar så forskningen kan fortgå och fler har möjlighet att överleva. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.