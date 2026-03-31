Sedan en tid tillbaka trafikeras kollektivtrafiken på Björkö av eldrivna bussar. Foto: Eddie Löthman

Kamp för ökad busstrafik på Björkö

Publicerad: idag kl 08:41

Frågan om utökad kollektivtrafik på Björkö har varit närvarande på ön under lång tid. Nästa vecka, den 1 april, ska kommunfullmäktige ta ställning till ett Ö-förslag som engagerat nära 400 personer som alla skrivit under kravet på bättre busstrafik.

Det är Björkö samhälls- och samverkansförening, BSSF, som står bakom det inskickade ö-förslaget som ska tas upp nästa kommunfullmäktige. Kortfattat vill föreningen se tätare avgångar och trafik som fungerar hela dagen, inte minst kvällar och helger. I dagsläget är ön helt utan kollektivtrafik lördagar och söndagar, samt långa perioder under vardagarna. 

Det i sin tur skapar en situation där invånarna blir mer bilberoende – vilket spiller över på underlaget för busstrafiken – som gör att det inte finns underlag att öka på busstrafiken. Ett moment 22, menar Lasse Alsterberg, styrelseledamot i BSSF.

– Kommunen hänvisar till att underlaget för fler turer är för litet, samtidigt som få väljer att åka buss när trafiken är så begränsad. Det finns ju ingen som åker en buss som inte går.

Sedan en tid tillbaka trafikeras kollektivtrafiken på Björkö av eldrivna bussar, vilket innebar förändringar i tidtabellen med bortfall av vissa avgångar då bussen behöver laddas, vilket påverkat barn med varierande skolscheman – eller möjlighet att ta sig till fritidsaktiviteter, utflykter och liknande. Det har senaste åren byggts 65 bostäder på Björkö och det finns planer på att bygga fler, vilket kan komma att sätta ännu större krav på fungerande kollektivtrafik.

– Ska Björkö växa hållbart måste kollektivtrafiken fungera från början, annars ökar bilberoendet, menar föreningen, genom Lasse Alsterberg.

– Har man valt bort bilen kan man knappt ta sig någonstans på helgen.

Även turismen, butiker och restauranger påverkas negativt vid bristande kollektivtrafik, menar föreningen och poängterar att det inte bara är kommunens invånare som skulle tjäna på bättre kollektivtrafik – även utomstående gagnas.

Regional fråga – kommunen kan teckna egna avtal

Kollektivtrafiken är en regional fråga och Västtrafik styrs av Västra Götalandsregionen, men kommunen kan välja att teckna tillköpsavtal, eller på annat sätt förbättra för sina invånare – likt Göteborgs politiska styre subventionerat månadsbiljetter för de folkbokförda i Göteborg, eller hur Öckerö kommun erbjuder kostnadsfri kollektivtrafik för seniorer.

På frågan om det verkligen är rimligt att lägga pengar på något som enligt undersökningar inte har tillräckligt underlag, menar Lasse att det inte bara handlar om massa dyra lösningar. 

Föreningen vill generellt se bättre kollektivtrafik för Björkö och till alla andra öarna, så att invånarna kan resa hållbart. Man är även öppen för alternativa lösningar, så som anropsstyrd trafik eller samordning med färjor.

Föreningen lyfter även kommunens löfte om ett minskat tryck på väg 155 genom en förbättrad kollektivtrafik och ser det som en nyckel. Öckerö kommunfullmäktige hålls 1 april nästa vecka, då tas frågan upp med BSSF på plats för att försvara sitt förslag, som signerats av 380 invånare i Öckerö kommun.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
