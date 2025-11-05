Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Om ett litet lag från ett fiskarsamhälle på ostkusten kan vinna SM-guld kanske ett litet lag från ett fiskarsamhälle på västkusten kan upprepa bedriften. Foto Privat

Helt andra förutsättningar för ”Västkustens Mjällby”

Publicerad: igår kl 15:25 (uppdaterad igår kl 15:25)

Inför säsongen 2025 hade hundraårsjubilerande IFK Björkös herrar som målsättning att komma topp-sex i division 4. Men efter en säsong med problem att få ihop matchtrupper fick man till slut nöja sig med att hänga kvar som nykomlingar. 

Svensk fotboll har sina rötter i den svenska folkrörelsen. 51-procentregeln gör fortsatt att inga utländska eller inhemska maktmänniskor eller konglomerat kan köpa in sig i klubbarna och ta över dem. Ändå har förstås landets stora fotbollsföreningar: Malmö FF, de tre stora Stockholmsklubbarna, IFK Göteborg samt BK Häcken med sin välskötta ekonomi, betydligt bättre förutsättningar än alla andra. 

Men årets vinnare av Herrallsvenskan heter Mjällby AIF, från det lilla samhället Hällevik på Listerlandet i Sölvesborgs kommun i Blekinge. Något som inte kan ha gått någon idrottsintresserad svensk förbi. Internationella sportmedier i bland annat Storbritannien, Italien, Nederländerna och USA – som normalt sett inte bryr sig ett skvatt om svensk klubblagsfotboll – har målat stora porträtt om den i mångt och mycket hemvävda lilla föreningen från det pyttelilla forna fiskeläget på den svenska ostkusten som slagit landets alla storklubbar på fingrarna i år. 

Överallt talar artiklar om sensation och kollektivets triumf. Men, som alla som följer allsvensk fotboll vet, är Mjällby AIF:s framgångar 2025 ytterst välförtjänta, och resultatet av ett långt och ihärdigt arbete. 

Invånarantal och kulturhistoria

Varför skriver Torslanda-Öckerötidningen om Mjällby AIF undrar kanske vän av ordning? Finns det någon framstående person i föreningen med bakgrund i Torslanda eller Öckerö? Nej, det gör det inte – vad vi vet. 

Men det finns faktiskt parametrar som är kul att jämföra mellan de båda föreningarna – även om det så klart är av kuriös art.

Så låt oss jämföra en östkustsk fiskeort med en västkustsk dito. 

Hällevik: 1 485 invånare – Björkö: 1 447 invånare

Sölvesborgs kommun: 17 500 invånare – Öckerö kommun 12 800 invånare

Mjällby AIF: bildad 1939 – IFK Björkö: bildad 1925

Mjällby AIF: huvudtränare Anders Torstensson (från Sölvesborg) – IFK Björkö: Fredrik Andersson (från Torslanda) 

Mjällby AIF 2025: 1:a i Allsvenskan – IFK Björkö 2025: 10:a i Division 4 Göteborg A

Trots att invånarantalet är ungefär lika stort i Hällevik som på Björkö går det förstås inte att förvänta sig att IFK Björkö ska kunna göra samma resa som Mjällby AIF har gjort. Mjällby gjorde sin första säsong i Allsvenskan 1979. När man lämnade landets högsta serie 1984 skulle det dröja 25 år tills man lyckades ta sig tillbaka. 2014 ramlade man återigen ur Allsvenskan. Och så sent som 2018 spelade man i landets tredjedivision. Sedan dess tycks man dock ha gjort det mesta rätt. 

Tufft att få ihop manskap

Fredrik Andersson gjorde sin andra säsong som huvudtränare i IFK Björkö under comeback-säsongen i Division 4 2025, en säsong som skulle visa sig ha flera olika ansikten. 

– Vi började säsongen ganska starkt och tog en hel del poäng. Men sedan mellan omgång 8 och 16 tog vi inga poäng alls. Det var svinjobbigt, vi hade problem att få ihop en trupp och till och med en startelva ibland, säger Fredrik Andersson. 

Vad berodde det?

– Det var skador, folk var bortresta, några flyttade och fick jobb på andra ställen. Det är så på den här nivån. Allt är ideellt.

I början på höstsäsongen fortsatte de sportsliga motgångarna, men vändningen skulle komma. 

– Vi fick bättre uppslutning och så såg vi till att träna hårdare, vilket gjorde att spelarna orkade mer. Det gav resultat, även om vi fortsatt inte alltid hade full trupp. 

Från omgång 16 lyckades klubben ta poäng i sex raka matcher och räddade till slut kontraktet i omgång 21. 

Det låter som om det var en påfrestande säsong?

– På ett personligt plan har det varit slitigt. Man har fått slita på fredagskvällar och lördagar för att få ihop en trupp till matcherna. 

Är det värt allt slit?

– Ja, absolut. Man får kickar när det går bra. Det är ren glädje när det stod klart att vi skulle klara av att hänga kvar. Då glömmer man allt det jobbiga. 

Inför nästan säsong kommer Fredrik Andersson att vara kvar i klubben, men exakt vilken roll han kommer att ha är inte klart ännu. 

Som spelare gjorde han 13 säsonger i Torslanda IK:s A-lag innan han som 30-åring gick till Knippla. Som ledare har han tränat flera olika juniorlag i Torslanda IK och även varit ledare inom Häckens akademi. IFK Björkö är hans första senioruppdrag på tränarsidan. 

Vad tror du om en klubb som IFK Björkö, hur högt kan de nå?

– De var ju i Division 3 2022. Men det är tufft. Klubben behöver spelare utifrån. Det finns inget juniorlag att plocka spelare från. På öarna är det Hönö och Öckerö som har en bra ungdomsverksamhet. 

Enligt Fredrik Andersson är klubben helt beroende av att locka till sig spelare från exempelvis Torslanda till sitt A-lag. Kanske är det just det – att det i mångt och mycket saknas egna spelare och lag i åldrarna 10 upp till junioråldern, som gör det svårt för en klubb som IFK Björkö att ens drömma om ”att göra en Mjällby”?

Men det finns ju andra värden.

– Det är trevligt att spela i ett ö-lag. Det gäller att få folk att fatta det. Här ute finns fortfarande eldsjälar och gubbarna kommer ner till träningarna och är nyfikna. Alla känner alla och det är en väldigt fin kultur kring föreningen, avslutar Fredrik Andersson. 

/Henrik Edberg, Fredrik Helgesson

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Dela
Mer från Björkö
Helt andra förutsättningar för ”Västkustens Mjällby”
Helt andra förutsättningar för ”Västkustens Mjällby”

Inför säsongen 2025 hade hundraårsjubilerande IFK Björkös herrar som målsättning att komma topp-sex i division...
Arrendetvist stängde öns enda bensinmack
Arrendetvist stängde öns enda bensinmack

En konflikt mellan skepphandeln och hamn- och fiskareföreningen på Björkö har eskalerat från något lågintensivt...
Promenadlotteri fixar fasaden
Promenadlotteri fixar fasaden

Equmeniakyrkan på Björkö samlar in pengar genom att arrangera en poängpromenad genom samhället i sommar.
Ungdomars kraft bakom välgörenhetslopp på Björkö
Ungdomars kraft bakom välgörenhetslopp på Björkö

Göteborgselever samlade in pengar till kvinnor i Nairobi – ”Det inspirerar att göra mer”
Josefin såg barn jaga med kniv
Josefin såg barn jaga med kniv

Flera bär kniv på byxorna.
Senaste nytt
Felicia och Jennifer går för guld
Felicia och Jennifer går för guld

På lördag den 8 november kan BK Häcken FF säkra sitt första SM-guld.
Helt andra förutsättningar för ”Västkustens Mjällby”
Helt andra förutsättningar för ”Västkustens Mjällby”

Inför säsongen 2025 hade hundraårsjubilerande IFK Björkös herrar som målsättning att komma topp-sex i division...
Handlingar stämde inte med verkligheten
Handlingar stämde inte med verkligheten

– Byggnationerna måste göras om från början.
Falk, Nelhage och Schröder startade för Sverige
Falk, Nelhage och Schröder startade för Sverige

I den andra matchen hemma på Gamla Ullevi stod Elma Junttila Nelhage från Björlanda för...
Flygparken i Amhult ska bli en grön mötesplats
Flygparken i Amhult ska bli en grön mötesplats

Snart inleds arbetet med Flygparken i Amhult. Den nuvarande uppmärksammade och stundtals översvämmande grusplanen, ska...
Laddar

Har du köpt någon julklapp än?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Desperata tider föder desperata åtgärder

Desperata tider föder desperata åtgärder

Inför nästa års val genomförs åtgärder för att Sverige ska stå bättre rustade mot desinformation och påverkanskampanjer både från internationella och inhemska aktörer. 
Sport
Felicia och Jennifer går för guld

Felicia och Jennifer går för guld

På lördag den 8 november kan BK Häcken FF säkra sitt första SM-guld.
Annonser

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino