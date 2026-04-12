Framgång i bussfrågan på Björkö

”Den här processen var en viktig seger för Björkö Samhälls- & Samverkansförening men också för hur en god demokrati fungerar” skriver föreningen på sin hemsida.

Johan Karlsson, ordförande i BSSF skriver i ett mejl till tidningen att även han är nöjd.

– Självklart hade det varit ännu bättre om vi kunde få i gång en fungerande busstrafik så fort som möjligt, men en utredning som kommer fram till en hållbar lösning samt en tidsplan och finansiering för när detta kan starta i gång, är ju ett mer realistiskt utfall.

Johan lyfter framför allt att föreningen är nöjda med den breda politiska enighet som Öckerö kommunfullmäktig har i frågan.

– Det vi är väldigt nöjda med och känns tryggt är att det var en total politisk enighet i kommunfullmäktige att det är hög tid att få till stånd en fungerande kollektivtrafik på Björkö som omfattar både resor till Göteborg och inom kommunen.

När Torslanda-Öckerötidningen skrev om ärendet i slutet av mars poängterade BSSF-styrelseledamoten Lasse Alsterberg att dagens situation kring kollektivtrafiken nästan är ett skolboksexempel på ett moment 22.

Det finns i dagsläget ingen kollektivtrafik lördagar och söndagar, samt långa perioder under vardagarna. Det i sin tur skapar en situation där invånarna blir mer bilberoende och väljer bilen den tid bussarna faktiskt går, vilket påverkar underlaget för busstrafiken. Och finns det inget underlag för busstrafiken finns det ingen anledning att öka kollektivtrafiken. Vilket får fler att välja bilen.

”Kommunen hänvisar till att underlaget för fler turer är för litet, samtidigt som få väljer att åka buss när trafiken är så begränsad. Det finns ju ingen som åker en buss som inte går” sa han då.

Nu är det upp till Öckerö kommunstyrelse att genomföra en utredning om bussarna där förutsättningar och kostnader för en fungerande kollektivtrafik på Björkö på kort och lång sikt ska undersökas.