”Det finns så mycket kärlek på den här ön”

Efter flera månader med ont i magen åkte 14-åriga Kelly Jennings från Björkö in till barnakuten i mars i år. Sedan oktober förra året hade hon blivit tillsagd att utesluta laktos och gluten, och läkarna trodde att smärtan berodde på stress, mensvärk eller förstoppning.

När hon väl lades in tog det inte mer än ett dygn att konstatera att Kelly hade cancer.

– När en ung tjej klagar på magont så tas det inte riktigt på allvar. Det är väl känslan, säger Kellys mamma Emma Jennings.

En sex kilo tung tumör

I slutet på mars gjordes en akutoperation där en nästan sex kilo tung tumör opererades ut. Kelly fick i samband med det också operera bort båda äggstockarna och livmodern.

– Efter det har Kelly genomgått en behandlingsplan med cellgifter/cytostatika. Just nu är vi i ett vänteläge. Det finns en bit tumör kvar i magen, men man vet inte om det är en rest av den tidigare tumören. Så framöver blir det röntgenundersökningar, säger Emma Jennings.

Äggstockscancer är väldigt ovanligt bland yngre kvinnor. Bland flickor under 20 år är det extremt ovanligt, så sällsynt att det inte finns barnläkare som är specialiserade på cancerformen, så vuxengyn måste assistera barnläkarna, berättar Emma Jennings.

Hur mår Kelly nu?

– Just nu mår hon väldigt bra. Hon har inte tagit cellgifter sedan mitten av juli, så hon har börjat träna lite handboll igen, säger Emma Jennings och fortsätter:

– Hon har varit en riktig kämpe. Hon är så positiv. Efter att hon opererat bort äggstockarna och livmodern sa hon till mig: ”Det är ingen fara, mamma. Det finns så många barn som behöver en mamma.” Hon ser alltid lösningar och håller humöret uppe.

”När, inte om”

Naturligtvis har även resten av familjen drabbats av sjukdomen. Kelly har fyra syskon, pappa och mamma. De yngre syskonen har ibland vaknat upp med andra släktingar för att mamma och pappa har behövt åka i väg snabbt under natten. Något som skapat oro.

Hur mår du nu?

– Jag vet inte riktigt det än… Frågan är inte om man kraschar, utan när. Men när man är mitt uppe i allt så hinner man inte det, säger Emma Jennings.

September månad är barncancermånaden. I samband med Kellys rehabilitering kontaktade Emma David Lyckdal på restaurang Seaside och Jonas Fagerson på Björkö Music Society för att fråga om man kunde ha en konsert som uppmärksammade och samlade in pengar till Barncancerfonden.

Det satte bollen i rullning.

Hela ön gick samman

Hela Björkö kraftsamlade gemensamt och drog i gång projektet Björkö mot Cancer som pågår under hela september, med en grand finale den 3 oktober.

Fram till och med den 3 oktober kan man köpa ett guldband där pengarna går till Barncancerfonden. Den 3 oktober äger sedan en rad aktiviteter rum runt om på ön, där restauranger, föreningar, butiker och kyrkor är inblandade. På kvällskonserten ska bland andra Kelly Jennings sjunga.

– Det positiva med att bo på ett litet ställe är att man får väldigt mycket stöd. Alla vill dra sitt strå till stacken. Att så många sluter upp på det här viset visar på gemenskapen vi har på Björkö… Det finns så mycket kärlek på den här ön.

Folkfest i hamnen

I måndags den 21 september hade guldbanden samlat ihop knappt 100 000 kronor – närmare bestämt visade mätaren på hemsidan bjorkomotcancer.se som uppdateras tre gånger om dagen, 96 766 kronor strax efter lunch. Där finns också information kring hur man köper ett guldband och stöttar insamlandet.

Ylwa Åberg är ordförande på Björkö Music Society och samordnare för vissa av eventen som äger rum under finaldagen den 3 oktober – bland annat familjekvällen i Equmeniakyrkan där Kelly Jennings ska sjunga tillsammans med medlemmar från BMS och Kulturskolan.

Under dagen kommer det också att vara aktiviteter i Björkö hamn, i Feskeboa, hos BarlindBeer, i Björkö kyrka och det hela avslutas på Klubben där bandet Alla Tiders spelar.

– Tanken är att det ska vara en dag som fångar alla. Det kommer bli en folkfest på ön. Många konserter börjar bli fullbokade, men vi hoppas att människor kommer att köpa ett band eller skänka pengar ändå. Även om man inte kan vara på plats, säger Ylwa Åberg.

”Hoppas någon dubblar”

Ni har redan fått in nästan 100 000 kronor. Vad hoppas du på framöver?

– Vi hoppas väldigt mycket på själva finaldagen. Kanske att vi får in 20 000 kronor den dagen… Jag vet inte. Det kanske är i underkant? säger Ylwa Åberg och avslutar:

– Sedan hoppas jag att någon kommer in och dubblar det hela! Vi har ju några fiskebåtar och annat här ute!