De musikaliska hyllningarna står som spön i backen

Neil Young, Eagles, Eva Cassidy och Marie Fredriksson, nej, ingen av dem kommer till Björkö, men det gör däremot skickliga uttolkare av deras odödliga musik. Under fem helger sätter Björkö Music Society upp Björkö Live med olika artister.

– Vi har märkt att det ofta är hyllningar till särskilda artister eller tydliga teman med specifika genrer som drar mest folk, säger Björkö Music Societys David Sveningzon, som även är trummis i Örnarna, ett band som förstås tolkar Eagles, den 6 november.

Americana först ut

Först ut, den 31 oktober, är dock EP’s Trailer Park som hyllar Neil Youngs musik. Bandet som debuterade redan år 2000 har haft medlemmar från bland annat Popsicle och Peter, Bjorn and John, och släppt en rad fullängdsalbum och EP:s sedan dess. När de beger sig ut i skärgården är det dock fokus på den kanadensiske rock- och Americana-ikonen.

Helgen efter är det fortsatt Americana-tema när just Örnarna hyllar Eagles – men även The Beatles.

– Örnarna bildades 2019, men jag har varit med i två år. Jag hade ingen särskild relation till Eagles innan jag kom med i bandet, men efter att jag hoppade in i bandet har jag förstås lyssnat väldigt mycket på dem och det är asgött, säger David Sveningzon, som är uppvuxen på Björkö.

Men ni tolkar Beatles också?

– Ja, vi var faktiskt på Beatleweek i Liverpool för ett tag sedan och spelade på flera ställen, bland annat på klassiska The Cavern.

Jammig soulkväll

Den 14 november är det inte en artist som hyllas, utan flera olika musikstilar. Björkömusikern Håkan Borgström med flera bjuder in till den kväll som går i soulen, funken och bluesens tecken.

– Det blir förmodligen den jammigaste av alla konserterna, säger David Sveningzon.

Den 21 november är det sedan dags för Märta Franssons och John Sarafians hyllningskonsert till den mytomspunna sångerskan Eva Cassidy, som dog i november 1996 endast 33 år gammal.

– Märta och jag är båda från småländska Aneby. Jag visste att Märta sjöng bra, men när hon presenterade projektet och började sjunga blev jag helt såld. Hon sjunger inte bara som Eva Cassidy, utan är dessutom lik henne till utseendet, säger John Sarafian och fortsätter:

– Hon fångar Evas sätt att sjunga på ett väldigt fint sätt. När vi spelade live märkte vi att folk blev jätteberörda. Vi har fått otroligt fin respons.

En unik röst

Märta och John har turnerat runt i Sverige med sin intima hyllningskonsert till Eva Cassidy under hösten. Så sent som den 22 oktober gjorde de en bejublad konsert i Stenhammarsalen i Konserthuset i Göteborg.

Eva Cassidy blev oändligt mycket större efter sin död än vad hon var när hon levde. Hon gjorde inte egna låtar själv, utan tolkade andras. Så Märta och Johns föreställning är så att säga ”covers på covers”.

Vad är det egentligen som var så speciellt med Eva Cassidy?

– Hon hade en helt egen unik röst. Dels var tonsäkerheten helt fantastisk, men hon hade också en enorm tajming i fraseringen. Man kan väl sammanfatta det i en blandning av bräcklighet, fantastiskt uttryck och just tajming, säger John Sarafian.

Eva Cassidy tog andras låtar och ”gjorde dem till sina egna”. Flera artister, däribland Sting, har sagt att hon har gjort den ultimata versionen av olika låtar. I Stings fall Fields of Gold.

Och Märta Fransson har i sin tur en unik talang att tolka Eva Cassidy.

– Märta sjunger väldigt nyanserat och drar ut på fraseringen på ett liknande sätt som Eva. Som gitarrist är det både utmanande och väldigt roligt att hänga med henne i sången. Jag är helt utmattad efter konserterna, säger John Sarafian.

En ynnest att spela på

Det är inte första gången som den minst sagt rutinerade gitarristen besöker Björkö. Han har haft släkt som bott där och han har framträtt på Björkö Music Societys Klubben tidigare.

– Det är en ynnest att få komma ut och spela på ett sådant ställe med superbra ljud och ljus. Ett otroligt ställe, helt enkelt.

David Sveningzon är också stolt över konsertlokalen, föreningen och de artister som de lyckas boka till ön.

– Jag skulle säga att det är en lyx att det levereras konserter med så hög kvalitet och med så bra ljud på ett litet ställe som Björkö. Man får uppleva en väldigt intim musikstund för en väldigt billig peng.

Fler borde uppleva musiken

Därför tycker han att fler öbor, och varför inte Torslandabor, borde ta sig till konserterna som BMS anordnar.

Nu får du chansen att förklara varför fler Öckerö- och Torslandabor, eller för den delen andra göteborgare, ska sätta sig på färjan till Björkö när ni anordnar konserter.

– Det är helt enkelt skön feeling. Lite som att komma in i ett riggat vardagsrum. Särskilt mysigt är det nu när hösten och mörkret kommer, då kan man krypa in och ha en go musikstund och glömma bort allt annat för en stund. Och så är det ett sätt att stötta en lokal kulturgärning, säger David Sveningzon.

Sist ut bland hyllningskonserterna är kvartetten Fröken Signe och deras hyllning till Marie Fredriksson den 28 november.

– De är en kvartett damer som är jätteduktiga som kör lite av ett showkoncept med mycket underhållning. Det vill man inte missa, säger David Sveningzon.