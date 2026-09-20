”Då får jag gå tre kilometer hem”

Förändringen innebär att flera hållplatser i centrala Göteborg försvinner från linjen, då bussen får en ny sträckning. Västtrafik hänvisar till att expressbusslinjen idag har stora framkomlighetsproblem och att punktligheten för bussen endast når 45 procent. Under tidigt 2027 kommer framkomligheten för linjen att försämras ytterligare enligt Västtrafik, då bygget av Masthuggskajen går in i ett nytt skede. Därför ska X6 ledas om genom Götatunneln, vilket innebär att bussen inte längre kommer stanna vid Operan (mot Lilla Varholmen), Domkyrkan (mot Landvetter) eller Stenpiren.

I stället hänvisar man till diverse byten och alternativa hållplatser för den som behöver ta sig till eller från dessa hållplatser.

Att sträckan behöver göras om är det många som tycker är rimligt, då restiderna och punktligheten på linjen varit näst intill omöjlig att planera runt. Men det har trots allt gått att ta bussen från centrala stan till Torslanda, Lilla Varholmen och vidare ut på öarna med Trafikverkets färjor. Även om det är många som menar att det även där saknas god kommunikation mellan aktörerna.

Hemresan blir betydligt krångligare

För Catarina Olausson, Björköbo, betyder den ändrade sträckningen att hon inte längre kommer kunna åka kollektivt hela vägen hem när jobbet är slut. Idag bor hon på Björkö och arbetar på Kungsgatan, mitt i centrala Göteborg. Och med den sträckning X6 har idag fungerar kollektivtrafiken bra för henne att ta sig till och från jobbet, om än med vissa marginaler. Nu med den nya sträckningen blir det krångligare för henne och alla andra som behöver ta sig till centrala Björkö kollektivt kvällstid. Och det är bussarna på Björkö som ställer till det.

På morgonen tar Catarina buss 3 från centrala Björkö till Gröneviks färjeläge där hon hoppar på Trafikverkets färja mot Lilla Varholmen och därefter X6 in mot centrala Göteborg.

På eftermiddagen slutar hon klockan 18.

– Då tar det bara några minuter ner till Stenpiren där jag kan ta X6. Den ska gå 18:06 från Stenpiren – och gör den det så hinner jag med gula färjan som går 18:40. Då hinner jag med den sista turen på linje 3 för dagen, som går klockan 18:53.

Men när X6 läggs om och inte längre går samma sträckning förändras förutsättningarna.

– Då får jag gå till Järnvågen, vilket gör att jag inte hinner med 18:40-färjan, utan först 19:10. Och då finns ingen anslutning från Gröneviks färjeläge till samhället på Björkö.

I stället väntar alternativa lösningar som att gå, lifta eller ringa någon som kan hämta henne.

– Det är ju ungefär tre kilometer, så det tar typ en halvtimme, 35 minuter att gå. I ur och skur.

För Catarina är önskan tydlig: se till att det blir fler avgångar på kvällarna på Björkö.

– Jag tycker faktiskt att om man köper ett månadskort så ska jag kunna ta mig till och från jobbet utan att behöva gå tre kilometer.

Inget på helgerna

Problembilden delas av många. Den som är i stan en kväll och vill kunna komma hem sent kan inte det. Och på helgen finns det ingen kollektivtrafik alls mellan Gröneviks färjeläge och centrala Björkö.

– Jobbar man då inom till exempel vård eller service, ja då jobbar man ofta helg. Det måste finnas en kollektivtrafik som fungerar även då. Åtminstone borde en buss gå varje gång färjan går.

Hon har själv lyft frågan i sociala medier, och när hon pratar med andra Björköbor håller de med.

– Det är väldigt många som håller med mig om detta.

Västtrafik: Vi utreder

Västtrafik meddelar tidningen att man är medveten om problemet på vardagar och skriver i ett mejlsvar till tidningen att man i detta nu utreder frågan.

– Vi utreder i dagsläget utökad kvällstrafik på vardagskvällar för att kunna tillgodose önskemålet. Helgtrafiken är inget vi utreder i dagsläget, skriver Lovisa Borgström, samhällsutvecklare på Västtrafik, till tidningen i ett mejl.