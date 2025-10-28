Veckans tidning
Björkö Skeppshandeln, som utöver att sälja båt- och fritidsprodukter även är öns enda bensinmack och paketleverantör åt flera distributörer, hade på kort varsel beslutat sig för att inte öppna.

Arrendetvist stängde öns enda bensinmack

Publicerad: idag kl 10:42

En konflikt mellan skepphandeln och hamn- och fiskareföreningen på Björkö har eskalerat från något lågintensivt och långdraget, till att båda parter nu har jurister inkopplade för att lösa situationen.

När kunderna anlände till Björkö Skeppshandel lördagen den 18 oktober möttes de av en stängd dörr. Skeppshandeln, som utöver att sälja båt- och fritidsprodukter även är öns enda bensinmack och paketleverantör åt flera distributörer, hade på kort varsel beslutat sig för att inte öppna.

I stället för att kunna släppa in sina kunder hade företaget ett kort meddelande på sina sociala medier. ”Idag lördag håller Björkö Skeppshandel stängt”. I inlägget beskrev skeppshandeln att en långdragen konflikt med Björkö hamnförening lett till att de håller stängt.

Senare kom en mer utvecklande förklaring som gav ljus på en konflikt mellan flera parter om arrendet av den mark som skeppshandeln hyr in sig på idag. Björkö hamn- och fiskareförening äger marken och arrenderar ut den aktuella platsen till ett fastighetsbolag – som i sin tur skeppshandeln hyr lokalerna av. Diskussionerna om arrendet har pågått under många år och har nu kört fast helt.

Även hamnföreningen gick i sina sociala medier ut med meddelande om hur dem ser på situationen.

Konflikten handlar i grund och botten om de villkor som ska gälla för arrendet framöver. Det handlar om allt från krav på öppettider året runt från ena sidan, till att arrendet skall splittras och få stå fristående från andra hållet. Skeppshandeln vill fortsatt hyra sina lokaler, men vill ha ett arrende på kajen där bensinmackens utrustning finns. De vill också att arrendet ska sträcka sig över lång tid.

Ingen vill blåsa upp konflikten

Torslanda-Öckerötidningen har varit i kontakt med både hamnföreningen och skeppshandeln som båda är överens om en sak: Ingen av parterna vill blåsa upp konflikten större än vad den är. De vill alla hålla den mellan sig.

Peter Domini är utöver ordförande i Björkö hamn- och fiskareförening, även vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige för Liberalerna i Öckerö kommun.

– Det här är en tragisk situation som pågått i massa år, där båda parter nu hamnat i en situation där vi har jurister inblandade på olika sätt, säger han.

På frågan kring skeppshandelns öppettider så menar han att det funnits en önskan från medborgarna på Björkö och föreningens medlemmar om att ha butiken öppet året runt. Han säger till tidningen att föreningen däremot kommer backa på den punkten.

– Ja, vi tar bort den biten ur diskussionen.

Tror du att ni kommer komma överens?

– O ja, det tror jag. Vi är väldigt angelägna att det här fungerar. Att skeppshandeln finns och har de serviceerbjudande som det har idag. Det handlar inte om något motstånd – utan tolkningsfrågor i vissa avtal. Och på frågan om att erbjuda ett arrende på 25 år, så kommer vi kalla till ett medlemsmöte där medlemmarna får ta beslut om detta.

Annika Alexandersson som driver Skeppshandeln tillsammans med William Nääs håller med om att det viktiga är att arbeta framåt.

– Vi kan inte kommentera aktuell situation i Björkö Hamn i nuläget då vi inte önskar någon eskalering. Vi behöver arbeta för att hitta vägar framåt, i samförstånd, för att kunna driva vår lilla affär vidare i framtiden.

Tror du att ni kommer komma överens?

– Jag tror att öns omsorg och vilja att behålla en åretruntverksamhet är stark. Vi har drivit detta tillsammans under lång tid som en familj – och älskar både vårt team och våra kunder. Jag vill verkligen gå till jobbet varje dag för att träffa mina underbara medarbetare och kunder. Jag vill verkligen tro att vi kommer ha en lösning på detta efter att vi diskuterat avtalen vidare. Den 21 november tas ärendet upp i arrendenämnden för fortsatt medling. Vi hoppas att vi under det mötet kommer fram till en lösning båda parter kan acceptera, säger Annika Alexandersson.

 

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson

Ledare/krönika
Världens mest användbara plattform är inte för alla

Världens mest användbara plattform är inte för alla

Fem minuter på ett socialt medianätverk och marken gungar och luften känns tunn. Det måste vara mig det är fel på, för inte kan drygt 300 miljoner användare ha fel?
Torslanda
”Torslanda IK kommer bli en av de bästa klubbarna i Sverige”

”Torslanda IK kommer bli en av de bästa klubbarna i Sverige”

Ett stort antal medlemmar och utövare i toppklass gör att nye tränaren Amir ser ljust på framtiden för Torslanda IK:s bordtennissektion.

