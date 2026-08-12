Allsångskväll på Björkö

Allsången på Seaside har kört på sitt koncept sedan 2010, där låtar varvas med quizfrågor följt av en tävling mellan olika delar av publiken. Medlemmarna i bandet som kör under allsången håller jämna steg med publiken. Gruppen består av allsångsledaren Anders ”Pipistrello” Rönnefors, parhästen Mattias Lager och trubadurerna Thomas ”Thom” Carlfors och Magnus ”Mangan” Östman.

Under årets upplaga av sex torsdagskvällar är temat fotboll. Kvällens lag är Örgryte. Bandet är iklädda rödblåa fotbollströjor när de drämmer av svenska allsångsklassiker som Evert Taubes ”Inbjudan till Bohuslän”, moderna karaeokefavoriter som Tomas Stenströms ”Slå mig hårt i ansiktet” och inte alltför oväntat hörs snart Tomas Ledins ”En del av mitt hjärta”.

Under kvällens gång håller ”Pipistrello” igång publiken med roliga utrop och citat, och det är svårt att inte ryckas med i stämningen. En annan höjdpunkt är bandet Just 4 fun som gästar kvällen och river av ”Hooked on a Feeling” av Blue Swede i en AC/DC tappning.

Att ta sig till allsången en torsdagskväll kan vara lite av ett projekt i sig. Sedan en tid tillbaka kör därför Seaside båtar som går både till och från Björkö efter att allsången är över. Båten jag tar går från ”Doktorns Brygga”, en smått bortglömd brygga utan namnskylt, vid Öckerö färjeläge. Vid bryggan finns det både Hönö, Öckerö och Hälsöbor som är redo att hoppa på båten för att ta den cirka fem minuter långa turen till Björkö. Sommarvindarna svalkar de cirka 30 personerna som ska med turen.

En av besökarna som åker med båten heter Thelma Jonsson och är från Hönö. Hon säger att det alltid är god stämning.

– Det är aldrig dåligt väder heller, säger Thelma.

Något som är återkommande för gästerna jag träffar på under kvällen, oavsett ålder, är att gemenskapen och blandningen av åldrar på allsången är något som uppskattas. Jag ser såväl unga vuxna som pensionärer på bryggan, relativt jämnt fördelat.

Under kvällen som Torslanda-Öckerötidningen besöker allsången är stämningen glad och förväntansfull, som den enligt personerna som intervjuas, alltid är.

Den är även en kväll av det lite lugnare slaget, något som David Lyckdal uppskattar. Det gör hans jobb som krögare och tillika spanare under festligheterna lite lättare.

– Min roll är att se till att allt flyter på under kvällen, från kontakt med hamnen, båttransporter under kvällen, gäster och vår personal så att allt fungerar.

”Det här är ett minne för livet”

Strax innan allsången drar igång runt 19-tiden träffar jag på ett gäng killar som är iförda stråhattar med allsång på Björkö skrivet. En i gänget heter Olle Lundén.

– Vi hängde på låset, det här är ett minne för livet.

När jag frågar vilka låtar som brukar spelas svarar han snabbt.

– Dans på Björkö Brygga är obligatorisk.

Två andra deltagare på allsången ikväll är syskonen Felicia och Felix Reichenberg från Göteborg som är här tillsammans med sin pappa.

– Det här är något unikt, det som är här får du inte på en nattklubb, säger Felix.

– Vår farmor brukade spela dragspel här, då lockade det en lite annan publik, säger Felicia.

Björköborna Liv Zandén och Matilda Gustavsson har gått under flera år och tycker det är kul att gå på allsången, men tycker att det har blivit lite för dyrt och att allsången har ändrats.

– Innan kunde man komma samma dag och vara mer spontan, nu måste man köpa två månader innan, säger Liv.

– Även fast man är här två timmar innan kan det vara svårt att få en bra sittplats, säger Matilda.

En scen där alla får ta plats

Fotografen och producenten för allsången, även han iklädd rött och blått, Johnny Olsson, berättar att två av gästartisterna för kvällen kommer från kulturhuset Vingen i Torslanda, under Marie Jakobssons projekt Ljuva Toner. Ikväll sjunger förutom Joakim Forsell även Alicia Sjunnesson från Ljuva Toner. Alicia är här med sin vän Linnea Martinsson, som båda har sjungit på allsången tidigare år.

– Du får ett fantastiskt stöd när du kör här. Folk vill ha kul. Det är även så vackert att spela här, jag blir helt galen, säger Alicia, taggad inför att gå upp på scen.

– Det är en väldigt bra första scen, publiken kör tillsammans med dig. Oftast är det artistens jobb att få publiken att släppa loss, nu blir det nästan vi som får jobba på det istället, säger Linnea och skrattar.

Festen fortsätter på bryggan

När allsången når sitt slut fortsätter festen på bryggan i form av ett dj-set som körs av allsångsledaren, som nu har bytt ut ÖIS-tröjan mot en fiskarutstyrsel. Det är lite mindre folk på bryggan nu än tidigare strax efter 22 och en del av skaran börjar lämna festen för nya äventyr, eller som för min del, en resa hem med båten igen.

/Albin Olsson