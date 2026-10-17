Aktuell i ”Förrädarna”

Hur känns det att få vara med i Förrädarna?

– Det känns skitkul faktiskt! Ända sedan Förrädarna började har jag tänkt att det där är ett program jag verkligen hade velat vara med i. Jag älskar hela grejen med det sociala spelet att försöka läsa människor, lista ut vem som ljuger och samtidigt fundera på hur man själv kan påverka spelet. Det är ju lite sjukt egentligen hur snabbt man börjar misstänka folk, haha. Så ja, det här känns verkligen som helt rätt program för mig.

Hur reagerade folk omkring dig när de fick veta att du skulle vara med?

– De blev jätteglada, men också ganska chockade. Sedan var det många som sa typ: ”Men gud, det här programmet är ju gjort för dig!” Jag vet fortfarande inte om jag ska ta det som en komplimang eller om mina vänner försöker säga att jag är bra på att ljuga, haha. Men alla tyckte i alla fall att det skulle bli väldigt kul att se mig där.

Har du någon strategi redan nu, eller kommer du gå mycket på magkänsla?

– Jag kommer nog att gå in med alldeles för mycket strategi, haha. Jag gillar att tänka några steg framåt och försöka läsa av människor. Men i ett sådant här spel kan man ju ha världens bästa plan och sedan händer någonting helt annat efter fem minuter. Så mycket strategi från början och när den skiter sig får magkänslan ta över!

Du har sagt att du gärna vill vara Förrädare – varför passar den rollen dig?

– Alltså, ska man ändå vara med i Förrädarna så vill man väl vara förrädare? Kör man så kör man! Jag tror att det hade varit skitkul, men också fruktansvärt jobbigt. Att behöva ljuga folk rakt upp i ansiktet och sedan sitta där och se helt oskyldig ut… det är ju en utmaning. Men jag älskar utmaningar och vill gärna kasta mig in i saker som känns lite jobbiga och läskiga. Så ge mig manteln!

Vad tar du med dig från tidigare realityprogram?

– Framför allt har jag lärt mig att människor är väldigt svåra att läsa och att man kanske inte ska lita blint på sitt första intryck. I Paradise Hotel lärde jag mig mycket om gruppdynamik och hur både jag själv och andra fungerar under press. Och jag tror faktiskt att det är ganska bra att ha med sig in i Förrädarna. Sedan har jag fått vänner för livet, massor av erfarenheter och förmodligen en ganska hög tolerans för märkliga situationer vid det här laget, haha. Det känns ändå som en bra merit när man ska in i Förrädarna.

Hur har du förändrats sedan Paradise Hotel 2015?

– Herregud, det är ju över tio år sedan! Förhoppningsvis har det hänt någonting sedan dess, haha. Jag har blivit äldre, fått mer livserfarenhet och känner mig själv mycket bättre idag. Paradise Hotel öppnade samtidigt väldigt många roliga dörrar för mig, och utan den resan hade jag kanske inte suttit här idag och fått chansen att vara med i Förrädarna. Jag vet att det finns mycket fördomar kring Paradise Hotel, men jag är väldigt glad över den väg jag har tagit. Alla får göra sin egen resa och det här råkade bli min.

Vad är det bästa med att bo på Björkö?

– Lugnet, hundra procent. Jag tycker genuint att Björkö är den bästa ön även om jag antar att man får säga så när man bor här, haha. Jag älskar naturen, havet och att det är så lugnt. Eftersom mitt liv ibland kan vara ganska intensivt behöver jag verkligen den kontrasten. Jag har bott här tidigare också, så Björkö känns verkligen hemma för mig. Och så är vi väldigt snälla här på Björkö! Det är man säkert på de andra öarna också, men jag tänker ändå slå ett extra slag för min egen.

Vad brukar du helst göra på hemmaplan när du inte spelar in tv?

– Då är jag faktiskt ganska lugn av mig. Jag umgås med vänner, är väldigt mycket med min dotter Inez och försöker bara njuta av att vara hemma. Sedan älskar jag min egentid också. Det kan låta tråkigt, men efter mycket folk, kameror och intryck är det otroligt skönt att bara komma hem, stänga dörren och inte göra någonting alls.

Favoritplatsen i Öckerö kommun?

– Seaside på Björkö när det är allsång! En fin sommarkväll där, med musik, människor man känner och bra stämning – då är det svårt att klaga på livet.