Margareta Berg, pristagare till Kultur- och Fritidspriset 2025, tillsammans med Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare Öckerö kommun. Foto privat

Bevarande av det flytande kulturarvet ledde till kulturpris

Publicerad: idag kl 14:22 (uppdaterad idag kl 14:22)

Margareta Berg från Segelsällskapet Fram tilldelas Öckerö kommuns Kultur- och fritidspris 2025. Hon får priset för sitt engagemang kring det maritima kulturarvet på Västkusten.

Till Torslanda-Öckerötidningen säger pristagaren Margareta Berg att hon är stolt och glad över priset, men att hela Segelsällskapet Fram, vid Framnäs på Björkö ska ta åt sig äran. 

– Fram har arbetat med dessa frågor i 30 år. Jag har bara varit här i tre. 

Priset får hon för sitt, enligt motiveringen, enastående ideella engagemang i att bevara det maritima kulturarvet på västkusten. Själv menar Margareta att det helt beror på den båtutställning som nu finns på Marstrand där ett antal kosterbåtar, varav flera K-märkta, konserverats och visats upp för allmänheten sedan förra sommaren. Ett arv hon förvaltat och som drogs igång redan på 90-talet när SS Fram-medlemmen Nisse Dunér tog initiativet till att rädda dessa båtar.

Bevarandet av det flytande kulturarvet ligger Margareta varmt om hjärtat. Som båtvan har hon själv vuxit upp i träbåtar (en av dem som står på Marstrand till och med!) och levt ett liv där havet spelat stor roll. Båtarna som står på Marstrand såg hon senast i mars. 

– Jag var där och tittade till dem efter att snön försvann och båtarna har klarat vintern jättebra, trots att de stått där utan att vara täckta. Mycket handlar nog om att det använts en speciell sorts konservering, 80 till 100 lager polyetylenglykol, samma sorts konserveringsmetod som använts på Vasaskeppet. 

Margareta Berg tilldelades Öckerö kommuns kultur- och fritidspris den 26 mars 2026.

Motivering

Margareta Berg, verksam i Segelsällskapet Fram på Björkö, tilldelas årets kultur- och fritidspris för sitt enastående ideella engagemang i att bevara det maritima kulturarvet på västkusten. 

Genom ett målmedvetet arbete har Margareta Berg räddat kulturhistoriskt värdefulla träkostrar från att försvinna, varav två är K-märkta av sjöhistoriska museet. Hennes insats har krävt både praktiskt arbete och stor uthållighet i omfattande administrativa processer. 

Genom sitt engagemang har Margareta Berg inte bara bevarat unika kulturföremål, utan också bidragit till att föra vidare kunskap om traditionellt båtbyggeri och Öckerööarnas maritima historia. 

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Bevarande av det flytande kulturarvet ledde till kulturpris
Bevarande av det flytande kulturarvet ledde till kulturpris

Margareta Berg från Segelsällskapet Fram tilldelas Öckerö kommuns Kultur- och fritidspris 2025. Hon får priset...

Bevarande av det flytande kulturarvet ledde till kulturpris
Bevarande av det flytande kulturarvet ledde till kulturpris

Margareta Berg från Segelsällskapet Fram tilldelas Öckerö kommuns Kultur- och fritidspris 2025. Hon får priset...

