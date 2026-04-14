Bevarande av det flytande kulturarvet ledde till kulturpris

Till Torslanda-Öckerötidningen säger pristagaren Margareta Berg att hon är stolt och glad över priset, men att hela Segelsällskapet Fram, vid Framnäs på Björkö ska ta åt sig äran.

– Fram har arbetat med dessa frågor i 30 år. Jag har bara varit här i tre.

Priset får hon för sitt, enligt motiveringen, enastående ideella engagemang i att bevara det maritima kulturarvet på västkusten. Själv menar Margareta att det helt beror på den båtutställning som nu finns på Marstrand där ett antal kosterbåtar, varav flera K-märkta, konserverats och visats upp för allmänheten sedan förra sommaren. Ett arv hon förvaltat och som drogs igång redan på 90-talet när SS Fram-medlemmen Nisse Dunér tog initiativet till att rädda dessa båtar.

Bevarandet av det flytande kulturarvet ligger Margareta varmt om hjärtat. Som båtvan har hon själv vuxit upp i träbåtar (en av dem som står på Marstrand till och med!) och levt ett liv där havet spelat stor roll. Båtarna som står på Marstrand såg hon senast i mars.

– Jag var där och tittade till dem efter att snön försvann och båtarna har klarat vintern jättebra, trots att de stått där utan att vara täckta. Mycket handlar nog om att det använts en speciell sorts konservering, 80 till 100 lager polyetylenglykol, samma sorts konserveringsmetod som använts på Vasaskeppet.

Margareta Berg tilldelades Öckerö kommuns kultur- och fritidspris den 26 mars 2026.