Hemtjänsten använder redan båten för att nå vårdtagare. Nu ska det utredas om båten kan användas av förskoleverksamheten. Foto: Sven Lundstedt

Båt i förskoleverksamheten utreds

Publicerad: idag kl 10:28 (uppdaterad idag kl 10:28)

Öckerö kommun ska utreda om kommunens ”hemtjänstbåt” även kan användas för elever i förskolan och F-3-klasser. En enig nämnd ställde sig bakom yrkandet från Öckeröalliansen (KD, M, L) i Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden i förra veckan. 

Efter en lyckad prövoperiod började hemtjänsten i Öckerö kommun för ett drygt år sedan att åka ut med en båt till vårdtagare på öar som saknar broförbindelse. Förutom hemtjänsten har båten också använts för hemsjukvård och frakt av biblioteksböcker bland annat. 

Nu vill Öckeröalliansen att Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen ska utreda om båten i fråga även kan användas i förskolan – och för de yngsta eleverna i förskoleklass upp till tredjeklass. 

Tanken är, i så fall, att förskoledagen inleds redan när elever går ombord på båten på morgonen och att förskolepersonal där även ger omsorg till elever i lågstadieåldern F-3. 

– I korthet så vill vi utreda om förskolebarn kan lämnas av vårdnadshavare redan vid kaj till en förskolelärare ombord på båten, säger Robertho Settergren (KD), ordförande i Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden. 

Efter nämndsammanträdet i förra veckan står det klart att saken kommer att utredas. 

Vad utredningen sedan kommer fram till ska redovisas vid nämndsammanträdet i februari 2026. 

Vilka öar är det tänkt att det ska utredas om barn ska hämtas upp på?

– Det är inte bestämt, men det är klart att exempelvis nordöarna ligger nära till hands. Det ingår i det som ska utredas. Vi har en kommunvision där samtliga öar ska vara levande och där barnfamiljer ska kunna bo på samtliga öar. Det här blir ett sätt att utreda om det går att hjälpa till i föräldrars livspussel, säger Robertho Settergren. 

Förvaltningen ska alltså utreda om det är möjligt att genomföra ett pilotprojekt. Efter ett eventuellt pilotprojekt kommer det projektet att utredas och efter det fattas i så fall ett beslut om verksamheten ska bli permanent.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
